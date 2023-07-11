Кто такой Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого

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В Туапсе задержан подозреваемый в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Сергея Денисенко арестовали на съемной квартире.

Напомним, что киллер расправился с экс-командиром субмарины «Краснодар» в понедельник, 10 июля. Он застал жертву около Дворца спорта «Олимп».

Каждое утро Станислав Ржицкий бегал по одному маршруту – от улицы Заводской до парка 30-летия Победы и обратно. Картой перемещений мужчина делился в соцсети – приложении для бега.

Она могла помочь убийце. Он знал полный маршрут жертвы. Шансов выжить у Станислава Ржицкого практически не было. Киллер сделал четыре выстрела, почти все – в упор: сперва палил в грудь, а затем – добивал в спину.

«У задержанного изъят пистолет с глушителем. В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственные органы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Версию ограбления следователи исключили практически сразу. Убийца не тронул ни смарт-часы, ни наушники Станислава. Они остались на месте преступления.

«КП» – Кубань» узнала биографию предполагаемого убийцы.

Сергей Денисенко родился в Сумской области, но жил в Киеве. Долгое время он числился президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF. Мужчина был заслуженным тренером и мастером спорта Украины, а также обладателем восьмого дана.