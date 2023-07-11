Подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого вели по видеокамерам от Краснодара до Туапсе

На след подозреваемого вышли по видеокамерам в общественном транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские напали на след подозреваемого в убийстве сотрудника краснодарской мэрии и экс-капитана подлодки «Краснодар» станислава Ржицкого благодаря камерам уличной видеофиксации. Следователи отсмотрели записи, изъятые с камер на улице Береговой, где произошло убийство, и вычислили предполагаемого киллера.

Им оказался 64-летний уроженец Украины Сергей Денисенко. По версии следкома, мужчина приехал в краевой центр в начале июля и несколько дней следил за будущей жертвой. После расправы со Станиславом Ржицким он также покинул Краснодар. Задержали Денисенко в Туапсинском районе.

«В городе Туапсе сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями регионального управления СК России и ФСБ России установлен и при силовой поддержке спецназа задержан на съемной квартире мужчина 1959 года рождения, подозреваемый в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сергей Денисенко.

На берегу Черного моря предполагаемый киллер снял квартиру, где планировал отсидеться какое-то время. Оружие, из которого он хладнокровно застрелил бывшего подводника, оперативники нашли при штурме домовладения.

«При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство», - сообщили в пресс-службе Следкома России.

Известно, что Сергей Денисенко родился в Сумской области Украины, но жил в Киеве. Мужчина профессионально занимался спортом. Долгое время он был президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF.

Станислав Ржицкий покинул ВМС РФ в 2022 году. В октябре 2022 года он поступил на службу в горадминистрацию Краснодара. Досье на Ржицкого было опубликовано на украинском сайте «Миротворец», где публикуются данные тех, кого украинцы считают врагами народа. Сейчас на анкете моряка стоит статус «ликвидирован».

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