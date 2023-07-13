Найдены тела двух пропавших людей при наводнении в Туапсинском районе

Тела двух пропавших при потопе в Туапсе найдены. Фото: соцсети

Найдены первые жертвы страшного наводнения в Туапсинском районе. В ночь на 12 июля на побережье обрушился тропический ливень. Вода в населенных пунктах моментально поднялась, превратив улицы в реки. Не обошлось и без пропавших людей. Четырех человек унесли бурные потоки. После этого следователи возбудили уголовное дело.

В небольшом доме в поселке Тюменском ранним утром 12 июля находились трое человек - 15-летний Александр, 19-летняя Ангелина Комбаровы и 22-летняя Екатерина Перевязко. Ночью они были одни, их мама ушла на работу. В какой-то момент кирпичное здание оторвалось от фундамента и понесло по течению.

Поиск молодых людей начался в тот же день. В четверг, 13 июля, правоохранители обнаружили тело 19-летней Ангелины Комбаровой. Без вести пропавшим значился 67-летний Владимир Филиппов. Он хотел перегнать автомобиль на безопасное место, но большая вода не пощадила его и унесла вместе с авто.

Поиски еще двух человек продолжаются. Они ведутся в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии.

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Населенные пункты в Туапсинском районе приходят в себя после потопа. Спустя сутки вода из поселков ушла, ее также откачивали из домов и с дворовых территорий. Пока остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также склад на цокольном этаже в поселке Тюменском.

Сейчас проводится подворовой обход для выявления пострадавших территорий и оценки нанесенного жителям ущерба. Также организован подвоз технической и бутилированной воды.

- В пунктах временного размещения остаются семь человек, из них двое детей. Они обеспечены всем необходимым, - рассказали в Оперштабе Краснодарского края.

На помощь жителям Туапсинского района выехали специалисты из Новороссийска, Горячего Ключа и Геленджика. Они будут приводить территорию в порядок, восстанавливать инфраструктуру.