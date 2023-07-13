Что сказал предполагаемый убийца бывшего подводника Станислава Ржицкого на суде в Краснодаре

Сергей Денисенко Фото: Сергей ПЕТРОВ

Предполагаемого убийцу 42-летнего Станислава Ржицкого задержали 11 июля в Туапсинском районе. Правоохранители вычислили киллера по камерам видеонаблюдения. Следователи изучили записи, изъятые с камер на улице Береговой, где утром 10 июля и был убит бывший командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий.

Замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе находился на пробежке около Дворца спорта «Олимп». На «тропе здоровья» в него четыре раза выстрелил киллер.

64-летний уроженец Украины Сергей Денисенко, по версии Следкома, приехал в Краснодар в начале июля. Подозреваемый несколько дней следил за жертвой. А после убийства уехал из Краснодара в Туапсинский район. Уже 12 июля он планировал вылететь из Сочи в Турцию, а из Турции отравиться в Швейцарию.

- В Цюрихе меня ждет семья: двое маленьких детей и жена. Я к ним должен был улететь, - ответил обвиняемый в суде Краснодара, где ему избирали меру пресечения.

Дети… У Станислава Ржицкого остались трое. Взрослая дочь от первого, и двое маленьких от второго брака – 2-летний сын и 4-летняя дочь.

К слову, в тот момент, когда Денисенко строил планы на будущее, мама Станислава Ржицкого, Людмила, ждала звонка. Каждое утро с армейской точностью в 8.30 сын звонил родителям до начала рабочего дня. Не дождалась. Вместо него родителям позвонил следователь…

Во время обыска у Денисенко нашли билеты по направлениям Сочи - Стамбул и Стамбул - Цюрих, а также пистолет с глушителем, из которого, как предполагается, и был убит Станислав Ржицкий. Кроме того, у подозреваемого были найдены водительские права российского образца, выданные в апреле 2023 года, и свидетельство заслуженного тренера и мастера спорта Украины.

Денисенко признался, что покушение на замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе готовилось с декабря 2022 года. Уверяет, что работал самостоятельно. И пистолет с глушителем, который нашли у него на квартире - личный.

Суд отправил его под арест на почти два месяца. Повторно, до окончания следствия, вопрос о мере пресечения будет подниматься 10 сентября.