Покушение готовил с декабря 2022 года: Каратист из Украины сознался в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара Станислава Ржицкого

Подозреваемый в убийстве Сергей Денисенко Фото: соцсети

Сергей Денисенко сознался в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Подозреваемый заявил, что это был заказ от украинских спецслужб, сообщил источник в правоохранительных органах.

На допросе Денисенко рассказал, что покушение на Станислава Ржицкого готовилось с декабря 2022 года. Уже через двое суток он планировал вылететь из Сочи в Турцию, откуда отправиться в Швейцарию.

Вылет был запланирован на 12 июля. Билеты по направлениям Сочи-Стамбул и Стамбул-Цюрих у Денисенко обнаружили при обыске. Кроме того, у подозреваемого были найдены водительские права российского образца, выданные в апреле 2023 года, и свидетельство заслуженного тренера и мастера спорта Украины.

Станислава Ржицкого убили во время утренней пробежки Фото: соцсети

Напомним, подозреваемого в убийстве замначальника отдела администрации Краснодара Станислава Ржицкого задержали накануне в Туапсе. Его удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Следователи отсмотрели записи, изъятые с камер на улице Береговой, где был убит Станислав Ржицкий, и вычислили предполагаемого киллера.

64-летний уроженец Украины Сергей Денисенко, по версии следкома, приехал в Краснодар в начале июля, где несколько дней следил за жертвой. После убийства Денисенко уехал из краевого центра в Туапсинский район, где позже его задержали.

«В городе Туапсе сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями регионального управления СК России и ФСБ России установлен и при силовой поддержке спецназа задержан на съемной квартире мужчина 1959 года рождения, подозреваемый в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

При задержании у Сергея Денисенко нашли пистолет с глушителем. Предполагается, что из него и был убит утром 10 июля Станислав Ржицкий. Замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе находился на пробежке возле дворца спорта «Олимп». В какой-то момент к мужчине подошел незнакомец и практически в упор выстрелил несколько раз. Позже тело Станислава Ржицкого обнаружили с огнестрельными ранениями.

Подозреваемый в убийстве Сергей Денисенко родился в Сумской области, но жил в Киеве. Он числился президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF, был заслуженным тренером и мастером спорта Украины и обладателем восьмого дана.

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