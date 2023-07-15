В Краснодаре простились с застреленным замначальника по мобилизационной работе Станиславом Ржицким

Ржицкого похоронят в Крыму. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На Славянском кладбище состоялась церемония прощания с экс-капитаном подводной лодки «Краснодар» и заместителем начальника отдела по мобилизационной работе Станиславом Ржицким. Проводить в последний путь погибшего от пуль киллера пришли глава города Евгений Наумов, председатель Думы Вера Галушко, коллеги, близкие и родители.

- Собравшиеся отметили, что Станислав Ржицкий помогал воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Коллеги, сослуживцы высоко ценили офицера за его профессионализм, доброту и доблесть, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ржицкого похоронят в Севастополе на Аллее Героев кладбища Кальфа.

КОНКРЕТНО

42-летний Ржицкий погиб 10 июля на пробежке в парке 30-летия Победы. Подозреваемый в убийстве не один месяц отслеживал его передвижения по приложению. Киллер выстрелил в него четыре раза, а потом скрылся, его удалось найти по камерам видеонаблюдения.

Стрелявшим оказался уроженец Украины Сергей Денисенко. Он скрывался на съемной квартире в Туапсе и планировал вылететь за границу. Но оперативники задержали его.

- Установлен и при силовой поддержке спецназа задержан на съемной квартире мужчина 1959 года рождения, подозреваемый в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Денисенко отправили в Краснодар. Суд арестовал его на два месяца. 14 июля ему предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.