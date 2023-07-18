Пропускают колоннами в сопровождении ДПС: как работает Крымский мост спустя сутки после теракта

На мосту открыли реверсивное движение

Движение после теракта на Крымскому мосту восстановили меньше чем за сутки. Первые машины в тестовом режиме запустили уже в ночь на 18 июля.

- До полуночи завершили укрепление пролетов и установку ограждений. Организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено. Затем запустили сначала легковые машины по три тонны, потом — грузовики по пять тонн. После удачного тестового запуска открыли реверсивное движение, - сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Мост заработал с часа ночи. В сторону Крыма и Краснодарского края машины пускают колоннами по очереди с двух сторон. Сейчас движение открыто пока только для легковушек.

Во время досмотра, который занимает 10-20 минут, с водителями проводят инструктаж. А затем автомобили после КПП сопровождают патрульные авто с проблесковыми маячками.

- Скорость ограничена знаками дорожного движения, на подъездах 90, у досмотров от 70 до 30, в районе ремонтных работ также есть знаки. По рекомендациям, по мосту необходимо ехать 80 километров в час, впереди сопровождают колонну сотрудники ДПС, обгонять их нельзя, - рассказывают автомобилисты, которые уже проскочили по Крымскому мосту утром 18 июля.

Заторов на подъездах к путепроводу не наблюдается. Машины пропускают через пункты досмотра достаточно быстро.

Предварительно, восстановить двустороннее движение по одной стороне планируется к 15 сентября. Движение по второй стороне откроют к 1 ноября текущего года. Сроки еще будут уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации.

Три накопительные парковки продолжают работать в районе Крымского моста. Две расположены в поселке Ильич. Еще одна - в станице Старотитаровской. Площадки находятся вблизи Керченской переправы. Сейчас на эти парковки перераспределяют легковой автотранспорт.

- Все площадки обеспечены горячим питанием, водой, туалетами. На каждой находятся врачи и волонтеры. Созданы все условия для комфортного ожидания. При необходимости готовы увеличить их количество, - сообщал губернатор Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что паромная переправа в таком же режиме, как и накануне, переправляет пассажиров автобусов. Общественный транспорт подъезжает к переправе, затем необходимо пешком проследовать на паром, который доставит на противоположный берег.

Грузовики на паромах переправляют только с приоритетными грузами. Водителей фур и легковушек просят учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные пути – через новые регионы России. Маршрут пролегает по автодороге Р-280 Новороссия - Таганрог (Ростовская область) - Мариуполь - Мелитополь - Джанкой (Крым). Для круглосуточного движения здесь отменили комендантский час, выставили дополнительные посты охраны. Выезд из Крыма и Ростовской области организовали без проверки документов, при въезде максимально сокращен срок проверки.

Напомним, ЧП на Крымском мосту назвали терактом. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что 17 июля в 03:05 киевский режим повредил путепровод при помощи двух надводных беспилотников. Пострадала автодорожная составляющая моста. Во время теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице под наблюдением врачей.

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