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Происшествия17 июля 2023 5:12

Муж – дальнобой, жена – методист. Что известно о семейной паре из Белгородской области, погибшей во время ЧП на Крымском мосту

Во время ЧП на Крымском мосту погибла пара из Белгородской области
Андрей НЕКРАСОВ
Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

ЧП на Крымском мосту унесло жизнь двух человек. Это семейная пара из Белгородской области. Она ехала на отдых с 14-летней дочерью.

Сейчас девочка находится в больнице. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В ближайшее время ребенка санавиацией доставят в Краснодар.

Жертвами ЧП стала семейная пара из Нового Оскола. 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья ехали на отдых.

Они передвигались на кроссовере «Хендай». Его снимки на мосту уже разлетелись по соцсетям.

По предварительной информации, мужчина работал дальнобойщиком. В его соцсетях есть кадры из кабины большегруза. А женщина трудилась методистом в «Центре сопровождения образования».

Гибель жителей Белгородской области подтвердил глава региона Вячеслав Гладков. Он поручил главе Новооскольского округа связаться с родными и близкими семейной пары.

- Самое тяжелое — родители девочки погибли, папа и мама. Будем сейчас оказывать всю необходимую помощь, – заключил губернатор в телеграме.

Отметим, что движение на Крымском мосту перекрыто. Для поездок в Крым водителей просят использовать маршруты через новые территории.

Также не работает Керченская паромная переправа. Из-за непогоды она не отправляет суда с вечера воскресенья, 16 июля.

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Туристам окажут помощь и поддержку.

ЧППроисшествия: ЧП