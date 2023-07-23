Следователи ищут свидетелей аварии в Майкопе, жертвой которой стал 9-летний мальчик

Момент аварии нна дороге. фото: скриншот.

Следователи Адыгеи разыскивают свидетелей резонансной аварии, случившейся в центре Майкопа 22 июля. Следком республики разместил фотографии людей, которые в момент смертельного ДТП находились на месте и сами едва остались живы.

«Следственное управление обращается к очевидцам аварии с участием немецкого автомобиля, изображенным на видео с камеры видеонаблюдения, установленной в районе ресторана «Ридада», а также очевидцев столкновения автомобилей, с просьбой обратиться в дежурную часть МВД и дать показания», - сообщили в СУ СК России по Республике Адыгея.

Следователи просят свидетелей обратиться в полицию. Фото: скриншот.

Напомним, днем в субботу мужчина на черном Mercedes-Benz ML/GLE вылетел с дороги, пробил бетонное ограждение и буквально подмял отдыхавших в городском парке людей. Но оказалось, что драме предшествовала еще одна авария. За несколько минут до того, как вылететь в парк, водитель немецкого внедорожника протаранил автомобиль на дорожном перекрестке.

«Предварительно установлено, что 22 июля примерно в 14:30 на участке автодороги по улице Спортивной между улицами Кубанская и Гагарина произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz ML/GLE и Ford Focus. После аварии внедорожник продолжил движение, сбил барьерное ограждение в пешеходной зоне городского парка в районе ресторана «Ридада», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

В парке в это время было многолюдно. Видя несущийся на них автомобиль, люди бросились кто куда, но у нескольких детей практически не было шанса обогнать потерявшую контроль иномарку. Машина практически подняла их под себя, затем врезалась в дерево и после этого опрокинулась. От полученных травм девятилетний мальчик скончался в машине скорой помощи. Жизнь семилетней девочки висит на волоске.

«Она в реанимации. Состояние еще одной девочки - средней степени тяжести. Двое других детей - на амбулаторном лечении», - рассказали в министерстве здравоохранения Адыгеи.

Всего же в аварии пострадали четверо детей и трое взрослых, среди них и 72-летний водитель с пассажирами иномарки-убийцы. Пожилой мужчина, бывший за рулем внедорожника, был прооперирован. По неофициальным данным, это судья городского суда Майкопа. Вместе с ним в машине находились члены его семьи. Прокуратура Майкопа взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.

«Причины и обстоятельства аварии выясняются. Ход доследственной проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратур», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Что именно привело к трагедии – плохое самочувствие водителя, неисправность автомобиля или какие-то другие причины, сейчас выясняют эксперты.

В республиканском центре после гибели ребенка в аварии были отменены развлекательные мероприятия, запланированных на выходные дни. Глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что будет контролировать лечение пострадавших.

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