Без МРТ стала свидетелем. Травмированная в Сочи после наезда самокатчика беременная женщина обратилась в Совет по правам человека

Беременную женщину сбил самокатчик на оживленном переходе. Фото: Яна АСТАХОВА

Расследование громкого ДТП в Сочи обрастает новыми подробностями. Женщина, которая пострадала после наезда самокатчика на пешеходном переходе, стала свидетелем по делу. Мадина Саманджия находится на пятом месяце беременности. Она получила множественные травмы после того, как на нее на полной скорости въехал 19-летний парень.

Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. С ее ребенком, к счастью, все в порядке. С медицинскими документами женщина пошла в полицию, но там сказали, что этого недостаточно, чтобы признать ее пострадавшей.

- Мне сообщили, что нужны МРТ и рентгеновские снимки - без этого я не могу быть признана потерпевшей. Но сделать обследования я не могу из-за беременности, это риск для ребенка, - рассказала Мадина.

После этого женщина написала обращение в Совет по правам человека России. В своем заявлении она отметила, что сейчас проходит по делу как свидетель, а парень, который сбил ее, оказался потерпевшим, потому что у самоката якобы отказали тормоза.

Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил прокурора Краснодарского края взять под особый контроль это резонансное дело.

- Представляется, что изложенные проблемы могут приобрести системный характер, поскольку правоохранительными органами еще не выработана единообразная методика ведения подобных дел, а подобных инцидентов с каждым днем становится все больше, - отметил Фадеев.

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В Сочи увеличат число зон, где будет запрещена езда на электросамокатах. Сейчас нельзя ездить на СИМах по улице Навагинской, в парках, скверах и вдоль набережных. На курорте определят точки, где еще установят запрещающие знаки и усилят рейды с ГИБДД.

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