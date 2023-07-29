Два человека погибли во время шторма в Сочи, одного ребенка удалось спасти

Девушке не смогли помощь медики. Она погибла. Фото: соцсети

Шторм в Сочи унес жизни двух людей. В пятницу, 28 июля, сильный ветер поднял волны, они смывали все, что было на пляжах. уносили с собой шезлонги и спасательные будки. Из-за непогоды власти запретили заходить в море в Анапе, Геленджике и Сочи. На курортах и сегодня действует запрет на купание.

Тем не менее туристы не побоялись заходить в бушующее море. Первой жертвой шторма в Сочи стала 20-летняя девушка. Несмотря на первую помощь, она скончалась до приезда медиков. Погибшая купалась в Хостинском районе. В какой-то момент она начала тонуть. Заметившие девушку очевидцы помогли выбраться ей из воды, вызвали скорую и начали оказывать первую помощь. Но спасти пострадавшую не смогли. Девушка скончалась до приезда медиков.

Второй жертвой непогоды стал мужчина. Его тело нашли 29 июля на берегу моря в Кудепсте среди больших камней. Личность погибшего устанавливается.

- «Назначена судебная медицинская экспертиза, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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