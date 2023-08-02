За решеткой на 1,5 месяца: Педофила из детского лагеря Анапы отправили в СИЗО

Геннадия Измайлова отправили в СИЗО

Суд в Анапе отправил в СИЗО 50-летнего Геннадия Измайлова. Говоря протокольным языком, его обвиняют в "совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних". Ранее "Комсомолка" сообщала, что Геннадий Измайлов добрался из Воронежской области в Анапу. Каким образом - неизвестно. Мужчина жил в подъездах и не работал. А те, кто его знали, говорили, что он шизофреник.

В ночь на 29 июля он решил забраться на территорию лагеря с красноречивым названием «Счастливое детство». Двухметровый забор его не остановил. Геннадий с легкостью перелез и забрел в корпус, где были пять девочек. Дети спали. Мужчина воспользовался этим и надругался над ними. Когда девочки поняли, что происходит, то начали кричать. Когда на крики детей сбежались вожатые, то Геннадий убежал тем же путем. Но полицейские смогли его найти и забрали в кутузку.

"Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Воронежской области, обвиняемого в совершении преступлений по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия", - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

В ведомстве также подтвердили, что Геннадий Измайлов не имеет постоянного места жительства. Он ведет бродяжнический образ жизни и может легко скрыться от органов следствия. В связи с этим суд принял решения заключить Измайлова на время следствия. В СИЗО педофил-извращенец будет сидеть 1,5 месяца, то есть до 29 сентября.

К слову, это не первый раз, когда Измайлов нарушил закон. Он уже пытался изнасиловать женщину в Ставропольском крае. Измайлов даже угрожал, что убьет.

«В 2014 году в Ставропольском крае на Геннадия Измайлова заводили уголовное дело. В полицию обратилась женщина с заявлением. Мужчина угрожал ей отверткой и пытался изнасиловать. Но спустя полгода расследование прекратилось», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

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