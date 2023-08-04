Отразить атаку смогли экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец»

Жители Новороссийска проснулись ночью от приглушенных взрывов. Как позже сообщили в Министерстве обороны России, 4 августа Вооруженные силы Украины пытались атаковать военную-морскую базу в акватории Новороссийска. Для этого киевская власть отправила два безэкипажных катера, с которых запускали надводные беспилотники. Российские военные смогли их оперативно уничтожить их. Попытка Вооруженных сил Украины атаковать военно-морскую базу провалилась.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», - уточнили в Минобороны России.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в результате попытки атаковать акваторию Новороссийске, пострадавших и разрушений нет.

«Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу», - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Моментально среагировали и помогли избежать последствий утренней украинской атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Военные смогли оперативно отразить атаку киевской власти.

«Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя! Наши военнослужащие — лучшие! Гордимся!» - поблагодарил за слаженную работу мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала. Отгрузка нефти в Новороссийске идет в штатном режиме на пришвартованные танкера.