Бывший судья винит врачей и жертву. Что происходит в процессе над статусным водителем, сбежавшим с места смертельного ДТП в Краснодаре

Идет суд над бывшим судьей

В Ростовском суде продолжается громкий процесс над бывшим судьей Краснодарского краевого суда Юрием Захарчевским. В апреле 2020 года 29-летнего велосипедиста Данила Юханова сбил на своем внедорожнике в Краснодаре судья Юрий Захарчевский. Водитель врезался в Данила и уехал с места ДТП, оставив парня в беспомощном состоянии.

Момент аварии запечатлели камеры наружного видеонаблюдения и многочисленные свидетели. И полиция даже оперативно нашла и остановила нарушителя ПДД. Но когда выяснилось, что за рулем сидит действующий судья Краснодарского краевого суда, отпустили Юрия Захарческого. На том самом автомобиле он продолжал ездить еще два года даже после смерти парня в больнице, пока семья Данила не добилась заведения уголовного дела на статусного водителя.

Более того, им и адвокату удалось добиться перенесения разбирательства в соседнюю с Краснодарским краем Ростовскую область. На очередном заседании суда суд допросил обвиняемого.

«В суде оценивался характер причиненных телесных повреждений. По словам допрошенного эксперта, - то, что Данил выжил после ДТП и продолжал бороться за жизнь является «уникальным случаем, которое можно рассматривать как чудо, с такими телесными повреждениями выжить невозможно». Эксперт подчеркнула, что была проведена «филигранная операция, врачи добились улучшения, к сожалению, чуда не случилось». После операций у Данила стала развиваться полиорганная недостаточность в результате чего он скончался. Позиция господина Захарчевского не изменилась. Судя по характеру вопросов, возлагает вину на Данила и врачей, вместо того, чтобы заметить бревно в собственном глазу», - сообщил "КП"-Кубань" адвокат семьи Юхановых Алексей Иванов.

К слову, автотехническая экспертиза, которую инициировало следствие, не сняла вины с водителя внедорожника даже несмотря на то, что в крови велосипедиста были найдены следы алкоголя. В заключение экспертов говорилось, что Захарческий нарушил несколько пунктов Правил дорожного движения и один железобетонный - оставил сбитого человека умирать, сбежав с места аварии.

Остальное, по мнению экспертов, уже не имело значения.

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