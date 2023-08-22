Поймал косулю и избегает человека. Стало известно, как леопард из Сочи прижился на территории Осетии

Леопард Чилмас перед выпуском. Фото: Минприроды РСО-Алания.

Вот уже месяц, как леопард Чилмас живет в новом доме – лесах Осетии. За это время выращенный в вольерах Центра восстановления популяции леопарда на Кавказе, хищник стал полноправным членом дикой природы. Он активно осваивает территорию. Причем делает это более обстоятельно и вдумчиво, чем его собратья, выпущенные ранее.

«Первые испытания в диких лесах Осетии молодой леопард проходит на отлично. В сравнении с другими выпущенными в Северной Осетии самцами он прошел чуть меньшее расстояние за первый месяц, 73 километра - против 100-160 у Лео и Баксан. При этом порадовал членов полевой группы мониторинга добытым самцом косули», - рассказали в пресс-службе Минприроды РСО-Алания. |

Чилмас уже освоил около 100 квадратных километров Турмонского заповедника. Особенно радует кураторов, что кавказский барс держится подальше от выходов к дорогам и поселениям, совсем не интересуется опушками и не сокращает расстояние до объектов жизнедеятельности человека. Именно этим основным навыкам выживания животное обучали в течение двух лет в сочинском центре.

След леопарда | Группа мониторинга леопарда на Кавказе.

Зоологи круглосуточно следят за перемещениями краснокнижной кошки по владениям. Глазами им служат специальные GPS-ошейники. Их надевают на леопардов перед выпуском.

Чилмас стал восьмым леопардом, переехавшим жить в Осетию. Помимо него, здесь уже обитают Баксан, Лео, Хоста и Лаура. Ранее также были выпущены Агура, Волна и Эльбрус. Кстати, по осетинской традиции животные получили не только новый дом, но и новые имена.

«Чилмас стал Черменом, Баксан - Батразом, Агура –Агундой. Лео, Хоста и Лаура не получали осетинских имен и остались со своими. Волна и Эльбрус тоже остались без изменений», - рассказал научный сотрудник ИПЭЭ РАН. Хосе Антонио Эрнандес-Бланко.

Сигналы с датчика Лео, который обрел свободу летом 2022 года, уже не поступают. Возможно, что он отслужил свой срок. Ошейники сшивают специальными нитками, которые распадаются под действием ультрафиолета и спадают с пятнистой шеи. Как объясняют ученые, лишний вес все равно мешает животному, поэтому они стремятся облегчить их ношу. А вот сестры Хоста и Лаура, переехавшие вместе с Лео, все еще находятся под наблюдением ученых.

«Они предпочли осваивать разные направления. Лаура отвечает за западное направление – это участок, охватывающий западную часть Северной Осетии и восточный участок Кабардино-Балкарии. А Хоста предпочитает восточное направление – восточную часть Осетии, Ингушетию и Чечню», - сообщают специалисты Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук.

Обе леопардессы зарекомендовали себя как прекрасные охотницы. Они с равным успехом охотятся как на мелких, так и на крупных зверей. Однако пока ученые не получили самых важных сведений – о наличии потомства у выпускников-леопардов.

«О наличии у них природного потомства доподлинно неизвестно. Однако это может быть связано со скрытным образом жизни этих хищников и умению избегать человеческого внимания», - отметила координатор программы восстановления кавказского барса в РСО-Алания Мадина Сланова.

Всего к настоящему моменту в Осетии выпущены четыре самки и четыре самца. Соотношение полов уравновешено. Поэтому ученые рассчитывают, что все же инстинкт размножения даст знать о себе и скоро в заповеднике появятся котята, рожденные в естественных условиях дикой природы.