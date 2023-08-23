В Анапе закрыли детский лагерь, где педофил надругался над девочками

Лагерь "Счастливое детство" закрыт.

В Анапе по решению прокуратуры закрыт детский лагерь «Счастливое детство». Во время проверки надзорное ведомство выявило здесь многочисленные нарушения. Все смены переведены для отдыха и оздоровления в другой лагерь, который соответствует всем предъявляемым требованиям законодательства.

«Установлено, что на территории города-курорта в июле начал функционировать детский лагерь «Счастливое детство». При этом при его эксплуатации допускались многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, трудового и противопожарного законодательства, требования антитеррористической защищенности, что создавало угрозу жизни и здоровью для постояльцев», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Детский лагерь «Счастливое детство» в Анапе прославился на всю страну в конце июля 2023 года. В ночь на 29 июля на территорию детского учреждения, минуя все камеры видеонаблюдения и охрану, проник посторонний мужчина. Извращенец пробрался в корпус, где жили девочки. Он нашел незапертую детскую спальню и дальше то, что следователи называют «развратными действиями» и «насильственными действиями сексуального характера» в отношении несовершеннолетних.

«По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних следователем СКР по Краснодарскому краю задержан 49-летний мужчина. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - сообщили kp.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. –

Выяснилось, что на курорт педофил приехал из Воронежской области. Впрочем, у мужчины не было постоянного места жительства. Он спал в подъездах и уже имел приводы в полицию за правонарушения. По ходатайству следователя он заключен по стражу. В его отношении заведены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетних».

Кроме того, фигурантами дел, но административных, стало и руководство лагеря. В отношении юридического лица и его руководителя заведены дела за нарушение трудового законодательства и нарушение требований пожарной безопасности.