Вдове каннибала Бакшеева из Краснодара выплатят 300 тыс рублей за смерть мужа

Наталья и Дмитрий Бакшеевы.

В Ростове-на-Дону получила продолжение история семьи Бакшеевых из Краснодара, получивших прозвище «краснодарских каннибалов». В 2017 году супруги убили, расчленили и сделали консервы из подруги-собутыльницы. В 2019 их приговорили к тюремному сроку за тяжкое преступление. Затем глава семьи Дмитрий Бакшеев скончался в тюремной больнице от заболевания. Его жена Наталья Бакшеева потребовала многомиллионную компенсацию за смерть мужа. В Октябрьском суде города рассмотрели ее иск и частично его удовлетворили. Вместо 5 млн рублей женщина по решению суда получит 300 тысяч рублей.

«Исковые требования Бакшеевой удовлетворить частично. Взыскать с медико-санитарной части ФСИН России в пользу Бакшеевой компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 руб. В удовлетворении исковых требований Бакшеевой к межобластной туберкулезной больнице ГУФСИН России по Ростовской области, ФСИН России, Министерству Финансов РФ в лице Управления федерального казначейства по Ростовской области о компенсации морального вреда – отказать», - говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

УБИТЬ СОПЕРНИЦУ

Семья Бакшеевых прославилась на всю страну в 2017 году. Любившие выпить супруги пригласили очередную собутыльницу к себе по попойку в общежитие на территории краснодарского летного училища. Когда-то 43-летняя Наталья работала здесь в медсанчасти, но убыла уволена из-за пристрастия к зеленому змию. Впрочем, даже после увольнения чета не покинула ведомственное жилье. Соседи говорят, что редко видели Наталью и Дмитрия трезвыми. Впрочем, оба избегали общения с соседями и сотрудниками летного вуза.

«Не знаю каким образом они поселилась в общежитии при нашем училище, но мы часто видели их на территории вуза. Оба были по гражданке, то есть не курсанты и не педагогический состав», - рассказывает один из учащихся авиационного училища. – «Часто видели их не очень трезвыми».

Неизвестно, как долго Бакшеевы были знакомы с новой подругой, но в тот роковой день пьянка зашла слишком далеко. Дмитрий стал проявлять к гостье чувства, более чем просто гостеприимство. Властной Наталье это не понравилось, и она потребовала устранить соперницу. Еще пять минут назад флиртующий Дмитрий взял топор и выполнил поручение жены. То, что они сделали с останками – легло в основу самых страшных за последнее десятилетие городских страшилок.

НАШЛИ ФОТОСНИМКИ И УЖАСНУЛИСЬ

В начале сентября 2017 года дорожный рабочий подобрал на улице Репина мобильный телефон. Пытаясь найти данные хозяина мобильника, мужчина зашел в телефонную книгу затем галерею и обомлел. На фотоснимках позировал человек с чем-то очень похожим на отрубленные человеческую руку и женскую голову. Жуткую находку тут же передали в полицию и к поискам владельца телефона уже подключились следователи. А через время силовики задержали владельца телефона. Им оказался Дмитрий Бакшеев.

«В ходе осмотра места происшествия был обнаружен пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумка с вещами», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю

Возле старого офицерского общежития нашли ведро, в котором лежала женская голова, а рядом на асфальте - скальп с рыжими волосами. В паре метрах - окровавленный лом. В холодильнике семьи следователи обнаружили стеклянные банки с консервированным мясом. Содержимое консерв было передано на экспертизу.

«По предварительным результатам ДНК, образцы, которые найдены в банке и холодильнике, принадлежат одному человеку», - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По Краснодару поползи слухи, что Бакшеевы не просто убили и расчленили свою знакомую, но и еще попробовали ее на вкус. Впрочем, эта информация не была подтверждена в ходе следствия и судебных разбирательств.

УБИВАЛИ ВМЕСТЕ, СУДИЛИ РАЗДЕЛЬНО

Спустя год, в октябре 2018 года начался суд над «краснодарскими каннибалами». Сначала на скамье подсудимых оказалась Наталья Бакшеева. Ее признали виновной в подстрекательстве к убийству. Она отбывает наказание в колонии общего режима.

«Приговором Прикубанского районного суда на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Наталье Бакшеевой назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев»», - рассказали в суде.

А уголовное дело в отношении Дмитрия выделили в отдельное производство из-за туберкулеза, который выявили у мужчины. Дмитрий Бакшеев не признал свою вину в убийстве женщины. В 2019 году его также приговорили к серьезному сроку лишения свободы.

«С учетом позиции государственного обвинителя Прикубанский районный суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 12 годам и 2 месяцам в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

ЕХАЛ В КОЛОНИЮ, НО ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ

Спустя год стало известно о смерти 37-летнего Дмитрия Бакшеева в ростовской тюремной больнице. Как стало известно после экспертизы, осужденный помимо туберкулеза страдал еще и от инсулинозависимого диабета.

«Дима умер от сахарного диабета первого типа. Это возможно только при условии, что он не получал инсулин, колоть который нужно три раза в день. Пара дней без него обеспечивает летальный исход. В МОТБ он находился с 1 по 16 февраля, 13-го оказался в палате интенсивной терапии, значит, по непонятным причинам, получать его перестал незадолго до смерти. Возможно, был помещен в психиатрическое отделение и связан», - заявила его адвокат Юлия Федотова.

После заявления защитников «краснодарского каннибала» в отношении ростовского врача-эндокринолога, которая оказывала осужденному медицинскую помощь было заведено уголовное дело. Суд установил, что специалист допустила недостатки в работе. Медика приговорили к двум годам ограничения свободы. Однако, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования освободили от наказания.

Наталья Бакшеева, которой отбывать наказание еще пять лет, обратилась в суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда. Женщина утверждала, что смерть мужа стала для нее «невосполнимой потерей». Моральный вред женщина оценила в пять миллионов рублей.

Известно, что истица недовольна решением суда о выплате ей 300 тысяч рублей. Она обжаловала приговор. Апелляцию должны рассмотреть 7 сентября в Ростовском областном суде.

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