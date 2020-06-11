Стало известно, отчего на самом деле умер «краснодарский каннибал» Дмитрий Бакшеев

О причине смерти Дмитрия Бакшеева, прозванного «краснодарским каннибалом», рассказала его адвокат Юлия Федотова. Правозащитница сообщила, что у нее на руках оказались результаты гистологии.

- Дима умер от сахарного диабета первого типа. Это возможно только при условии, что он не получал инсулин, колоть который нужно три раза в день. Пара дней без него обеспечивает летальный исход. В МОТБ он находился с 1 по 16 февраля, 13-го оказался в палате интенсивной терапии, значит, по непонятным причинам, получать его перестал незодолго до смерти. Возможно, был помещен в психиатрическое отделение и связан, - заявила Федотова.

Кроме того, как она отмечает, Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело. Однако защита Бакшеева планирует обжаловать отказ.

Напомним, 37-летний Дмитрий Бакшеев скончался 16 февраля 2020 года в межобластной туберкулезной больнице. Об этом стало известно спустя сутки. Тогда в ростовском ФСИН подтвердили «Комсомолке» смерть «каннибала».

- Он скончался 16 февраля от продолжительной болезни - в результате наличия у него тяжелых хронических заболеваний, - заявил тогда начальник пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области Борис Марухян.

В то же время в ростовскую тюрьму выехали адвокаты Бакшеева, которые были намерены выяснить причину и обстоятельства смерти своего подзащитного. За месяц до смерти, по словам Юлии Федотовой, Дмитрий был в прекрасной форме.

Напомним, в 2019 году мужчину осудили на 12 лет и два месяца за жестокое убийство женщины и надругательство над ее телом. Следствие установило, что Бакшеев расправился со знакомой по велению его приревновавшей жены. Он ударил погибшую в грудь ножом, расчленил ее тело. Часть останков убийца спрятал, остальную – забрал собой. Несмотря на то, что суд согласился с обвинением, адвокаты Бакшеева заявляли, что он не виновен, а настоящий преступник – на свободе.

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