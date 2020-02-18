«Он скончался от болезни»: в ростовском ФСИН подтвердили смерть «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева

Информацию о смерти 37-летнего Дмитрия Бакшеева, которого прозвали «краснодарским каннибалом», подтвердили в ростовском ФСИН. Как стало известно, он умер в межобластной туберкулезной больнице №19. Именно в это медучереждение его, как выяснила «КП» - Кубань», госпитализировали 1 февраля для лечения.

- Мы подтверждаем факт его смерти, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области Борис Марухян. - Он скончался 16 февраля от продолжительной болезни - в результате наличия у него тяжелых хронических заболеваний.

Сейчас тело Дмитрия Бакшеева в морге. В ближайшее время будет проведена экспертиза.

Напомним, в ростовскую тюрьму выехали адвокаты Дмитрия Бакшеева, которые хотят выяснить обстоятельства смерти своего подзащитного.

- Хочу отметить, еще месяц назад, когда он находился в СИЗО Краснодара, он чувствовал себя хорошо, - ранее говорила адвокат Юлия Федотова. - Мы его посещали и общались.

Защитница отметила, что у Бакшеева «залеченный туберкулез», а также есть сопутствующее заболевание - инсулинозависимый диабет. Когда он находился в СИЗО, все необходимые препараты выдавались, нареканий у защиты не было.

Напомним, в 2019 году «краснодарскому каннибалу» вынесли обвинительный приговор. Его осудили на 12 лет и два месяца за жестокое убийство женщины и надругательство над ее телом. Суд согласился со следователями, которые установили, что в сентябре 2017 года Бакшеев после уговоров своей жены расправился со знакомой, к которой она приревновала.

По данным следствия, схватив нож, он дважды ударил в грудь женщину, затем расчленил ее тело, часть останков он спрятал, а остальное забрал с собой.

Однако адвокаты Дмитрия Бакшеева до сих пор убеждены, что настоящий убийца 35-летней Елены Вахрушевой находится на свободе.

- Мы знаем лиц, которые причастны к убийству, - заявил адвокат Алексей Аванесян. - Это может быть сожитель девушки, сосед и два его ранее судимых сына, к которым девушка часто ходила выпивать.

Защитники считают, что осужденный Бакшеев стал заложником распространившейся фейковой информации о некой «банде каннибалов», а свои показания он дал под физическим принуждением. В феврале защита готовила очередную жалобу на приговор суда.

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