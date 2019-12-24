2019-12-24T15:51:39+03:00
Происшествия

Адвокаты «краснодарского каннибала»: Настоящий убийца на свободе

Дмитрия Бакшеева приговорили к 12 годам колонии за убийство 35-летней Елены Вахрушевой [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Дмитрий Бакшеев в зале суда. Фото: facebook.com/fedjulevgДмитрий Бакшеев в зале суда. Фото: facebook.com/fedjulevg
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Адвокаты «Краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева убеждены, что настоящий убийца 35-летней Елены Вахрушевой находится на свободе.

- Мы знаем лиц, которые причастны к убийству. Либо убивали, либо были причастны, - заявил адвокат Алексей Аванесян.

Защитники считают, что осужденный Бакшеев стал заложником распространившейся фейковой информации о некой «банде каннибалов».

- Мясо, которое было в холодильнике, эксперт очень интересно описал. Это может быть говядиной, свининой. Чем угодно. Не исключается, что в нем содержится белок человека, — считает адвокат.

По его словам Дмитрий Бакшеев имеет психические проблемы, он часто ходил по свалкам мусора и собирал всякий хлам, что подтверждают очевидцы. Вероятно, там он и мог найти человеческие останки.

Адвокаты недоумевают, что потерпевшим по делу признан сожитель убитой Елены Вахрушевой, который заявил о ее исчезновении только спустя 11 дней и выпивал с ней в последний день ее жизни.

- Его детализацию телефонных разговоров даже не взяли. Он должен был быть главным подозреваемым, — подчеркивает Аванесян.

Адвокаты заявляют, что свои показания Дмитрий Бакшеев дал под физическим принуждением, а приглашенный следователями экстрасенс Екатерина Васке сама оказывала давление на подозреваемого.

Согласно выводам экстрасенса Бакшеев на протяжении нескольких лет совершает убийства женщин и мужчин, а останки приносил своей жене. Но других подтверждений этому так и не нашлось.

ИСТОРИЯ ГРОМКОГО ДЕЛА

Приговор Дмитрию Бакшееву, которого называют «Краснодарским каннибалом», вынесли еще летом 2019 года. Мужчину признали виновным в убийстве и надругательство над телом погибшей 35-летней Елены Вахрушевой.

Версия следствия, которая полностью подтвердилась в суде, такова - 8 сентября 2017 года Дмитрий Бакшеев вместе с супругой Натальей решили выпить. Составить им компанию пригласили 35-летнюю знакомую Елену Вахрушеву.

В какой-то момент Наталье показалось, что собутыльница слишком много себе позволяет, флиртуя с мужем на глазах у жены.

Останки Елены Вахрушевой правоохранители собирали буквально по кусочкам.

Останки Елены Вахрушевой правоохранители собирали буквально по кусочкам.

- Путем уговоров она потребовала от мужчины убить женщину. Бакшеев из-за своей слабохарактерности и психологического состояния находился под влиянием супруги, - сообщали в СУ СК по Краснодарскому краю. - Схватив нож, он дважды ударил в грудь Елену, затем расчленил ее тело, часть останков он спрятал, а остальное забрал с собой.

Вышли на след Бакшеева случайно, когда дорожные рабочие нашли его телефон и обнаружили жуткие снимки с человеческой кистью во рту.

К слову, Наталью Бакшееву осудили в феврале 2019 года. Несмотря на то, что свою вину женщина так и не признала, на месте преступления, по ее словам, не была, убитую никогда не видела, суд признал ее виновной в подстрекательстве к убийству и приговорил к 10 годам колонии общего режима.

Наталью Бакшееву к 10 годам колонии приговорили еще в феврале.

Наталью Бакшееву к 10 годам колонии приговорили еще в феврале.

Настаивал на невиновности и Дмитрий Бакшеев, но суд апелляционной инстанции согласился с постановлением обвинительного приговора. В итоге мужчину отправили в колонию строгого режима на 12 лет.

Но защита осужденного на этом не остановилась. Адвокаты собираются идти до конца и уже подали апелляцию в Верховный суд РФ. Более того, защитники «Краснодарского каннибала» решили развеять мифы резонансного дела, которое суд рассматривал в закрытом режиме, и рассказать свою версию произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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