Дмитрий Бакшеев, прозванный «краснодарским каннибалом», найден мертвым в тюремной камере

17 февраля стало известно, что скончался Дмитрий Бакшеев, более известный как «краснодарский каннибал». Информацию об этом «КП» - Кубань» подтвердила адвокат осужденного Юлия Федотова.

- Мы получили информацию от нескольких источников о смерти Дмитрия. О том, что случилось, неизвестно. Сейчас вместе с Алексеем Аванесяном мы выехали в Ростов, чтобы выяснить все причины и обстоятельства смерти подзащитного, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Юлия Федотова. - Последний раз я встречалась с Дмитрием в январе. Тогда его состояние не вызывало опасений. Я напомню, что мой подзащитный был инсулинозависимый диабет, кроме того, он перенес туберкулез. Когда он находился в СИЗО, ему давали все необходимые препараты, нареканий у нас никаких не было.

Напомним, приговор «краснодарскому каннибалу» вынесли еще в июне 2019 года. Версия следствия, которая была поддержана судом, такова - 8 сентября 2017 года Дмитрий Бакшеев вместе с женой решили выпить. Составить им компанию пригласили 35-летнюю знакомую Елену Вахрушеву. Сама женщина перебивалась случайными заработками.

В какой-то момент Наталье показалось, что собутыльница откровенно флиртует с ее мужем. Женщина задумала убить Елену, но не сама. Уговорила мужа.

Останки Елены Вахрушевой правоохранители собирали буквально по кусочкам.

- Путем уговоров она потребовала от мужчины убить женщину. Бакшеев из-за своей слабохарактерности и психологического состояния находился под влиянием супруги, - сообщали в СУ СК по Краснодарскому краю.

Схватив нож, он дважды ударил в грудь Елену, затем расчленил ее тело, часть останков он спрятал, а остальное забрал с собой.

Однако адвокаты Бакшеева убеждены, что настоящий убийца 35-летней Елены Вахрушевой находится на свободе.

- Мы знаем лиц, которые причастны к убийству. Либо убивали, либо были причастны, - заявил адвокат Алексей Аванесян. - Это может быть сожитель девушки, сосед и два его ранее судимых сына, к которым девушка часто ходила выпивать.

Защитники считают, что осужденный Бакшеев стал заложником распространившейся фейковой информации о некой «банде каннибалов», а свои показания он дал под физическим принуждением.

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