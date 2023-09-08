Утопила из-за скандалов с мужем. Собрали полную историю убийства 2-летней девочки собственной матерью в Краснодаре

Расследование дела продолжается

35-летняя Алиса и 31-летний Аджит (имена изменены. – Авт.) жили счастливо несколько лет. Он – гражданин Индии, она – уроженка Иркутской области. Познакомились на одной из выставок за границей. Вместе путешествовали и мечтали о прекрасном будущем. Но брак начал трещать по швам. Супруги разбежались. Алиса осталась с 2-летней дочерью на руках и впала в депрессию, стала переезжать из города в город – останавливалась в Нальчике, затем перебралась на Кубань. А Аджит умчал в Подмосковье.

Женщина жила на средства мужа. Он ежемесячно перечислял какую-то сумму. Денег хватало на аренду квартиры и еду. На работу с маленьким ребенком Алиса устроиться не смогла. Скандалы с мужем продолжались и на расстоянии. Мужчина решил прервать все связи и прекратил поддерживать бывшую жену и дочь даже финансово.

Тогда Алина сняла на три дня посуточно одну из квартир в Краснодаре. А когда пришел день съезжать, налила в ванну воды и утопила собственного ребенка. Женщина пыталась лишить жизни и себя, о чем сообщила знакомой по телефону, но не смогла. Через час после случившегося набрала номер 112.

«Женщина, пользуясь беспомощным состоянием девочки, поместила ее в ванну с водой, где удерживала до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни. О случившемся подозреваемая самостоятельно сообщила в экстренную службу», - комментировали в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Никто из соседей не слышал криков из квартиры. Женщина с дочерью проживала на площадке, где из 14 квартир заселены лишь пять. И смежных соседей конкретно у них также не было. После убийства Алиса сама вызвала полицию.

На женщину завели уголовное дело. Ее арестовали на два месяца на период предварительного расследования. Следователи назначили различные экспертизы, в том числе и психиатрическую. Сейчас она находится за решеткой и ждет решения суда.

В это время психолог сообщает, что никакие причины не отменяют ответственности за это тяжкое преступление. У женщины был шанс наладить свою жизнь, пути выхода есть всегда.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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