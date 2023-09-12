Спас людей при взлете из аэропорта Одессы:Капитан рейса Сочи – Омск, экстренно севшего под Новосибирском, повторил подвиг отца

Сергей Белов. Фото:пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»

Утром 12 сентября многие следили за ситуацией в Новосибирской области. Здесь, в пшеничном поле, что в 300 км от Новосибирска, экстренно сел самолет. Лайнер Airbus 320А авиакомпании «Уральские авиалинии» летел из Сочи в Омск. Но вынужден был сесть из-за отказа одной из гидросистем.

На борту находились 167 человек, включая шесть членов экипажа и 23 ребенка. Капитан судна 32-летний Сергей Белов и второй пилот 56-летний Эдуард Семенов принимали решение быстро. Но без паники. Сработали слаженно и спасли всех находившихся на борту людей.

Этим утром они стали настоящими героями. Как выяснилось позже, Сергей Белов повторил подвиг своего отца. Сам Сергей родился в Тбилиси. Изначально его звали Сулико Лацабидзе. Спустя много лет семья переехала в Адлер. Как и Сергей, его отец, Владимир Лацабидзе, был летчиком. И в 1989 году совершил настоящий подвиг.

В тот день Ту-154 вылетел из аэропорта Одессы. Но у лайнера несинхронно убрались закрылки. Тогда пилот совершил аварийную посадку. К счастью, как и 12 сентября, обошлось без жертв.

Сам Владимир Лацабидзе работал в нескольких авиакомпаниях. В том числе и в «Уральских авиалиниях», в которой теперь трудится его сын. Отец Сергея Белова умер в 2010 году. Его похоронили в Адлере. А дед Сергея Белова служил военным штурманом в Мурманской области.

Сам Сергей с самого детства хотел стать летчиком. Настоящим примером для него послужили отец и дед. Сергей мечтал продолжить летную династию семьи. И у героя это получилось.

«Мы знаем, что он герой», – сказала семья Сергея Белова о его подвиге в беседе с RT.

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