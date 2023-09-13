Размером с большой арбуз. Опухоль весом 6 кг удалили хирурги из живота пациента в Сочи

Операция прошла успешно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Сочи хирурги городского онкологического диспансера №2 провели высокотехнологичную операцию. Врачи удалили пациенту крупную опухоль. Вес образования превышал шесть (!) килограммов. Опухоль занимала почти все забрюшинное пространство. Тогда специалисты выполнили 3D-моделирование и решили оперировать пациента.

«Операция проведена под видеоэндоскопическим контролем с ручной ассистенцией, что позволило визуализировать все сосудистые структуры и минимизировать кровотечение», – сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем telegram-канале.

Вес опухоли превышал шесть килограммов Фото: t.me/evgeniiFilippov23

К счастью, операция прошла успешно. Опухоль весом более чем шесть килограммов удалили полностью. Теперь жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.

«На сегодняшний день операционные онкодиспансера оснащены современным эндоскопическим оборудованием, позволяющим проводить сложные хирургические вмешательства с минимальными рисками для пациента», – отметил Евгений Филиппов.

Отметим, что в Краснодарском крае активно проводят операции с применением современных технологий. Так, ранее в Краснодаре хирурги удалили пациентке опухоль с помощью голограммы. Голографическая визуализация помогла повысить точность хирургического вмешательства.

Технология позволила избежать повреждения других важных структур организма. Кисты, образовавшиеся в печени пациентки, находились весьма близко с правой почкой, нижней полой веной и двенадцатиперстной кишкой.

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