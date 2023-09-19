Стало известно, когда откроется новая очередь парка Сергея Галицкого в Краснодаре

Строительство новых локаций в парке продолжается Фото: Галина КОПЫЛОВА

Масштабное строительство в знаменитом парке «Краснодар» продолжается. Его возвели еще в 2016 году. Но в течение семи лет территории только разрастаются. Так, в марте в парке открыли долгожданный Японский сад. Многие жители и гости краевого центра активно следили за ходом работ. А в первые дни после открытия у входа скапливались толпы людей.

В настоящее время в парке Сергея Галицкого возводят новую очередь – седьмую по счету. Работы продолжаются на объекте «Парк облаков». Строительство новой очереди стартовало в апреле 2023 года.

Совсем недавно вблизи новой локации сделали дублер улицы Владислава Посадского. Построить его решили как раз в связи с расширением парка «Краснодар». Улица Посадского разделяла «Парк Облаков» с основной зоной отдыха.

Дублер создали на расстоянии почти в 400 метрах. А дорога от улицы Тихорецкой до дома № 22 по улице Владислава Посадского стала пешеходной.

Накануне, 18 сентября, посетители сообщили, что в будущем «Парке облаков» уже открыли небольшой пешеходный участок. Он пролегает вдоль Японского сада к футбольному манежу академии «Краснодар».

Пешеходный участок открыли вдоль новой очереди парка «Краснодар» Фото: Евгений Таранжин

«Можно уже немного прогуляться там и посмотреть на некоторые его элементы», – написал краснодарский фотограф Евгений Таранжин в своем telegram-канале.

Пешеходный участок открыли вдоль новой очереди парка «Краснодар» Фото: Евгений Таранжин

Полностью завершить строительство «Парка облаков» планируют к апрелю 2025 года. На территории подготовят прогулочные зоны с фонтаном в глубине. Они появятся напротив стадиона второй команды «Краснодара».

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