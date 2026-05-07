День Победы в Краснодаре 9 мая 2026: какие улицы перекроют, как пройдет парад

Фото: Александр Райко

После трехлетнего перерыва, связанного с мерами безопасности, в Краснодар снова проведут торжественный парад Победы. В этом году, 9 мая, главная площадь города примет тысячные колонны войск, чтобы отдать дань памяти подвигу поколения победителей. Власти региона подтвердили проведение мероприятия, при этом отметили, что безопасность граждан является абсолютным приоритетом.

Как увидеть Парад Победы в Краснодаре 9 мая 2026: точки доступа и правила посещения

Торжественное прохождение войск начнется ровно в 10:00. Для обеспечения комфорта и безопасности зрителей будут организованы специальные сектора на трех сторонах Главной городской площади.

Где смотреть:

Улица Красная: вдоль забора городской клинической больницы №1.

Улица им. Буденного: от улицы Красной до Красноармейской, на тротуаре у здания с часами.

Улица Красноармейская: на ступенях театра Драмы им. Горького.

Входы на площадь:

Для доступа в зрительские зоны будут организованы пункты пропуска на пересечении улиц:

- Красная и Длинная;

- Красная и Кузнечная;

- им. Буденного и Коммунаров;

- Кузнечная и Красноармейская.

На каждом пункте пропуска установят стационарные металлодетекторы, поэтому зрителей просят приходить заранее – входы откроются в 8:00. Досмотр всех участников мероприятия будет обязательным.

Что нельзя проносить на площадь на парад Победы в Краснодаре: меры безопасности

В целях предотвращения любых инцидентов, организаторы вводят ряд строгих ограничений на пронос предметов. Зрителям запрещено брать с собой: оружие, колющие и режущие предметы, пиротехнику, аэрозольные баллончики, любые жидкости, включая воду и парфюмерию, продукты питания, пауэрбанки, вейпы, а также крупногабаритные сумки и рюкзаки. Исключение — лекарства по назначению врача со справкой и антисептические салфетки.

Схема мэрии Краснодара

Транспортные ограничения в День Победы в Краснодаре: как добраться до центра

В связи с проведением Парада Победы и обеспечением антитеррористической безопасности, 8 и 9 мая будут введены существенные ограничения на движение транспорта в центре Краснодара.

С 08:00 8 мая до 15:00 9 мая:

Ул. им. Будённого: от ул. Рашпилевской до ул. им. Митрофана Седина.

Ул. им. Калинина: от ул. Рашпилевской до ул. Красной.

Ул. Кузнечная: от ул. Красной до ул. Красноармейской.

С 18:00 8 мая до 15:00 9 мая:

Ул. Красная: от ул. Пашковской до ул. им. Володи Головатого.

Ул. Красноармейская: от ул. Пашковской до ул. Кузнечной.

Ул. Длинная: от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров.

Парковка на указанных участках улиц с 18:00 8 мая будет запрещена, транспорт, оставленный в зоне ограничения, подлежит эвакуации.

Схема мэрии Краснодара

Как будет ходить общественный транспорт 9 мая в Краснодаре

8 и 9 мая будут скорректированы схемы движения автобусов №2Е, №45 и №201. Пассажиров просят уточнять актуальные маршруты заранее.

- Маршрут № 201 «Краснодар-1 — поселок Южный» от улицы Красноармейской пойдет по Пашковской, Октябрьской с поворотом на Северную и далее по маршруту. Маршрут № 2Е «Железнодорожный вокзал „Краснодар-I“ — Троллейбусное депо № 1» будет перенаправлен на Октябрьскую от Мира и Северной при обратном следовании. А № 45 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — Микрорайон «Губернский» пойдет от Красноармейской по улице Пашковской, Октябрьской с поворотом на Северную и далее по маршруту», - сообщили в мэрии города.

Схема мэрии Краснодара

Напомним, ранее сообщалось о проведении Парада Победы и в городе-герое Новороссийске. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что проведение праздничных мероприятий в текущих условиях — это высокая ответственность, поэтому сейчас принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности и того, чтобы все прошло в штатном режиме.