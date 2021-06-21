Прогноз погоды в Краснодаре на июль 2021: такого лета не было еще никогда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогноз погоды в Краснодаре на июль 2021 волнует жителей краевой столицы. Люди уже устали от температурных качелей. Они сохраняются на Кубани с зимы.

Только уходить природная аномалия не спешит. Она сохраняется даже летом. Прогноз погоды в Краснодаре на июль 2021 не изменит ситуацию. Температурные качели на Кубани сохранятся.

В конце июня в Краснодаре установился настоящая жара. Температура воздуха на солнце перешагнет рубеж в 40 градусов. Только укрыться от пекла в тени тоже не получится. Там воздух прогреется до плюс 37-38 градусов.

Удивительно, но еще неделю назад жители краевой столицы спешно искали теплые вещи и зонты. Тогда за пару дней температура воздуха упала на 10-15 значений. Сейчас ситуация будет обратной.

Прогноз погоды в Краснодаре на июль 2021 обещает дожди. Заливать краевую столицу будет первую неделю месяца. На это время жителям Кубани лучше запастись зонтами и теплыми вещами. Иначе есть риск заболеть, но делать это во время пандемии лучше не стоит.

Прогноз погоды в Краснодаре на июль 2021 не обещает анормальной жары. Напротив, на Кубань вернутся холода.

- Температура воздуха опустится до плюс 23-24 градусов днем и 20-21 – ночью. Так холодно на Кубани не было уже давно, – говорят синоптики.

Прогноз погоды в Краснодаре на июль 2021 обещает потепление ближе к середине месяца. Уже в 10-го числа в краевой столице воздух прогреется до плюс 30 градусов.

Только жара на Кубани не задержится. Прогноз погоды в Краснодаре на июль 2021 говорит о похолодании во второй половине месяца. Столбики термометров опустятся в среднем на 10 значений.

Вместе с морозами на Кубань вернутся дожди. Прогноз погоды в Краснодаре на июль 2021 обещает, что заливать Кубань будет недолго – всего три дня.

Затем в регион вернется солнечная погода. Только никуда не уйдут морозы.

Максимальная температура воздуха во второй половине месяца не превысит 28 градусов, – добавляют метеорологи.

Такого холодного лета не припомнят даже опытные метеорологи. Поэтому прогноз погоды в Краснодаре на июль 2021 еще надолго запомнится жителям краевого центра.