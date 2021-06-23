Прогноз погоды в Сочи на июль 2021: из-за холодов купальный сезон начнется еще нескоро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз погоды в Сочи на июль 2021 не обещает ни жары, ни пекла. Июнь получился аномально холодным для курорта. Средняя температура воздуха на побережье Черного моря составила всего 28 градусов. Так холодно на курорте не бывает даже зимой.

Например, в январе воздух в Сочи легко прогревается до плюс 30 градусов. Прогноз погоды в Сочи на июль 2021 разочарует туристов. О лете на побережье слышали, но еще не видели.

Температуры воды в Черном море еще не подходит для купания. Поэтому туристы все чаще ищут отели с бассейнами.

Иначе поездка на курорт обернется прогулками по набережной и паркам и вылазками в горы, но не купанием в море. Именно за этим сюда едут сотни тысячи людей со всей России.

Прогноз погоды в Сочи на июль 2021 сообщает, что начало месяца будет холодным. Уже 1-го числа столбики термометров опустятся до плюс 25 градусов.

- Такая температура продержится на побережье Черного моря как минимум неделю, – говорят синоптики.

Распогодится на курорте ближе к середине июля. Тогда столбики термометров пробьют отметку в 30 градусов. Никакой жары на побережье Черного моря не ожидается.

Прогноз погоды в Сочи на июль 2021 обещает, что самым теплым днем в месяце будет 13-е число. Тогда воздух на курорте прогреется до плюс 32 градусов. Таких «холодов» на курорте не было уже несколько лет.

- Вторая половина месяца будет дождливой. На город обрушится циклон, – добавляют метеорологи.

Ливни обрушатся на курорт 15 июля. Они задержатся на побережье Черного моря почти на неделю. Вместе с ними на Кубань вернутся холода.

- Столбики термометров опустятся до плюс 26-28 градусов, – добавляют специалисты.

Прогноз погоды в Сочи на июль 2021 не обещает солнечных дней во второй половине месяца. Поэтому любителям морского загара лучше озаботиться поисками соляриев. Солнце будет редким гостем на побережье Черного моря.

Прогноз погоды в Сочи на июль 2021 уже стал одним из самых популярных в России. Вместо привычного солнца и пекла жители и гости курорта получат один из самых холодных месяцев в году.