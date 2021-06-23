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ЗДОРОВЬЕ23 июня 2021 14:55

«Это - информационные диверсанты»: на Кубани политологи резко высказались по поводу антипрививочников

Они прокомментировали постановление главного санитарного врача Краснодарского края об обязательной вакцинации от коронавиурса
Григорий ПАНФИЛОВ
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На Кубани стартовала обязательная вакцинация от коронавируса

На Кубани стартовала обязательная вакцинация от коронавируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роспотребнадзор Краснодарского края опубликовал постановление «о проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям». Проще говоря – об обязательной вакцинации. На основании этого документа работники из сферы образования, торговли, транспортных организаций, бытового обслуживания и общепита должны до 23 июля привиться первым компонентов вакцины от коронавируса. До 23 августа – вторым. Главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина оценила нынешнюю эпидситуацию как неблагополучную.

Пойти на эти меры решили в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Да и с просьбой ввести обязательную вакцинацию работающих в сфере услуг в регионе к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву обратились ведущие врачи края. И глава региона поддержал медиков.

Чтобы Кубань победила заразу, необходимо выработать коллективный иммунитет. Но для этого как минимум 60% населения Краснодарского края должно быть привито.

- Я и вся моя семья прошли вакцинацию еще в апреле. Никаких галлюцинаций по этому поводу у меня нет, - высказался по поводу вакцинации депутат ЗСК Николай Петропавловский. - Сам переболел ковидом в прошлом году. Я не являюсь противником прививок. Есть закон и есть требования. Если это сделано обосновано - это правильно. Что же касается постановления: у нас есть категории граждан, которые работают с большим количеством людей. И если такой человек становится носителем вируса - он заражает сразу нескольких. Я считаю, для таких людей вакцинация обязательна. У большинства граждан главное убеждение -потерять работу, а не сохранить собственное здоровье, здоровье семьи и общества. Ограничительные действия, данные в постановлении, оправданы. Это делается для того, чтобы защититься.

Руководитель центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный рассказал о информационной диверсии вокруг вакцинации.

- Радикально поддерживаю постановление Роспотребнадзора, - сказал специалист. - Если взять Китай, где все сделали профилактические прививки, то можно увидеть, что миллиардное население смогло побороть вирус. У нас определённые силы создают информационные диверсии против вакцинации. Хотя весь исторический опыт говорит о том, что вакцинирование необходимо. Опасность отказа от вакцины состоит в том, что штаммы вируса постоянно мутируют, становясь более агрессивными и опасными. 52-56% страны говорят, что не хотят вакцинироваться. Это не значит, что остальные люди должны умирать из-за отказа большинства. Многие верят разным мифам, мол, это влияет на потомство или запускает процессы чипирования. Всё это не более, чем вымыслы. Кроме вакцинации - нет другого пути победить вирус.

А вот генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов привился в первый же день, как главный санитарный врач Кубани подписала постановление об обязательной вакцинации.

Илья Шакалов привился от коронавируса в первый день действия постановления об обязательной вакцинации

Илья Шакалов привился от коронавируса в первый день действия постановления об обязательной вакцинации

- Вы мне звоните, а мы с коллегами из депутатского корпуса Красноармейского района (Шакалов еще и депутат,- прим. Авт) буквально десять минут назад прошли первый этап вакцинации, - бодро сказал Илья. - Это важно, так как, с 10 по 17 июля наша делегация будет представлять Краснодарский край на бизнес-миссии в Сербии, где соблюдение мер эпидемиологической безопасности является необходимым. Вакцинированные сотрудники будут презентовать потенциал края, с целью развития и привлечения инвестиций, а также создания возможных экономических связей Краснодара и Белграда. Кстати, в Красноармейском районе все, кто прошел вакцинацию, смогут получить дополнительные скидки на продукты питания в торговых точках.

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