Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Краснодаре Фото: Олег УКЛАДОВ

Третья волна коронавируса накрыла Краснодарский край. Теперь для посещения кубанских курортов необходима прививка от коронавируса или отрицательный тест на наличие инфекции. Его необходимо сдать не позднее чем за 72 часа до заезда в отель. Новые правила вступят в силу уже с 1 июля.

Только не все жители России делают прививки. Самые хитрые ищут способы обойти систему и купить готовые паспорта вакцинации. Такие случаи уже были в Москве.

«КП» – Кубань» выяснила, чем грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Челябинске.

Сертификат вакцинации – теперь такая же необходимая штука, как бронь отеля или билет на самолет. Без него отдых рискует обернуться разочарованиями и тратой времени.

Уже с 1 июля курорты Краснодарского края закроются для непривитых туристов. Да, есть альтернатива – свежий тест на коронавирус. Это такой же пропуск на курорты Кубани, как сертификат прививок. Только делать его удовольствие не самое дешевое. Например, ПЦР-тест в Краснодаре обойдется минимум в тысячу рублей.

Самый прост способ попасть на курорт – сделать прививку от COVID-19. Только в Краснодарском крае развернуто свыше 235 пунктов вакцинации. Не исключено, что в ближайшее время это количество увеличится.

«КП» – Кубань» не удалось найти предложения о продаже сертификатов о вакцинации. Подходящих объявлений не оказалось нигде: ни в «даркнете», ни в телеграм-каналах, ни на сервисах объявлений.

Таких предложений было полно в Москве. Только за последнее время правоохранители возбудили минимум 23 уголовных дела по статье 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»), 3 них из уже направлены в суд.

Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Краснодаре

Статья Уголовного кодекса 327 предусматривает наказание за использование поддельных документов. Если суд признает таковых липовый сертификат о вакцинации, то покупателя грозит или штраф (от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере одной-двух зарплат или иного дохода), либо 180-240 часов обязательных работ. Крайние случаи – это исправительные работы до двух лет или арест на три-шесть месяцев.

Как получить сертификат о вакцинации с данными из реестра

После вакцинации пациент получает сертификат. Он доступен в личном кабинете на сайте Госуслуг. Этот документ сразу оказывается в реестре. Он содержит персональные данные человека, даты введения компонентов вакцины, название поликлиники, серия препарата, его наименование и информации о создателе.

Каждый сертификат получает уникальный QR-код. Он определяет подлинность документа, если она вызывает вопросы. Только умельцы научились «вырезать» код из настоящих документов и вставлять значок в липовые файлы. Это простая задача для людей, который имеют минимальные навыки в фотошопе.

Только распознать подделку легко. Проверяющему достаточно пробить код сканером. Так специалист получит информацию о человеке, владеющим сертификатом. Затем проверяющий сверит эти данные с документом, удостоверяющим личность, и определит подлинность документ. Основная сложность состоит в том, что требовать документы у людей имеют право только правоохранители.

«КП» – Кубань» обратилась в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю, чтобы узнать, как полиция борется с попытками купить сертификат о вакцинации в Краснодаре.

- Пока фактов покупок или продаж сертификатов на Кубани еще не было зафиксировано, – прокомментировали в ведомстве.

«Комсомолска» продолжает следить за развитие событий с продажей сертификатов прививок в Краснодаре. Как только появится новая информация, материал будет дополнен.