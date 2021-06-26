«Потоки воды сбивают с ног»: В городах Краснодарского края разбушевалась стихия, вода зашла в дома

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На Краснодарский край 26 июня обрушились ливни. Как из ведра лило в Геленджике, Анапе и Хадыженске. Там за утро выпала месячная норма осадков. Дороги городов затопило, также «ушли под воду» и дворы.

- В Анапе из-за переполнения ливневой канализации произошло подтопление 11 придомовых территорий, в дома вода не заходила. В Хадыженске подтопило 35 дворов, вода зашла в 12 домов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На улицах в некоторых местах уровень воды достигал нескольких десятков сантиметров. В объективы мобильников попала обстановка в поселке Витязево. На кадрах видно, как дорогу переходит почти по колено в воде мамочка с ребёнком на руках.

А в Геленджике очевидцам удалось заснять, как женщина стоит на трассе по колено в воде и ее чуть ли не сносит с ног бурлящим потоком воды. На проезжей части встречаются заглохшие автомобили.

Гроза также разбушевалась не на шутку. По дороге на Куматырь, под Анапой, молния ударила в столб. Из-за мощного разряда оборвало провода, они упали на землю и загорелись. На участке в обе стороны собрались вереницы машин. Водители не торопились проезжать место ЧП из-за искрящихся электрокабелей.

В настоящее время вода в городах уходит. Рабочие устраняют последствия. Но жители не расслабляются – по прогнозам на Кубани дождь будет лить все выходные.

- 26 и 27 июня в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. На реках ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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