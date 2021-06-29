Приедут все равно: В Анапе массовые отмены бронирования туров не зафиксированы

Центральный пляж курорта. Фото: пресс-службы мэрии Анапы

Похоже, что после пандемии короновируса мир действительно станет другим. Вот и настали времена, когда в отпуск на Кубань так просто не поедешь. В регионе из-за угрозы распространения опасной инфекции до октября действует режим повышенной готовности, власти ввели ограничения при заселении туристов в отели и гостиницы, чтобы победить заразу. Но закрывать курорты и перекрывать дорогу к морю не собираются.

С 1 июля заселиться в гостиничный номер гостиницу непривитым отдыхающим будет можно всего лишь на месяц. При этом в обязательном порядке нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на «ковид». А с 1 августа уже потребуется документ о прививке, в гостиницу без него не заселят.

Справка об имеющихся антителах не является основанием для заселения в гостиницу. Нужен сертификат о вакцинации.

Если есть противопоказание к вакцинации, необходимо при заселении в гостиницу предоставить медотвод и отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение 72 часов.

Но туристы с пониманием относятся к вынужденным мерам, которые диктует пандемия коронавируса. Ведь от этого зависит и из эпидбезопасность. Туроператоры безосновательно сеют панику: якобы туристы массово отказываются от приобретенных путевок.

- Ничего подобного, - опровергли эту информацию в пресс-службе мэрии Анапы. - На данный момент данных о массовых отменах бронирования нет.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что сейчас в Анапе отдыхает порядка 140 тыс. туристов. Гостей из разных регионов России принимают 1497 объектов размещения. По приблизительным прогнозам в июле-августе Анапу планируют посетить не менее 1,5 млн туристов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Геленджике туристы не спешат отменять забронированные туры на август. Большинство отдыхающих ждут, что введенные ограничения смягчат. В Сочи тоже никто за чемоданы не хватается: на курорте нет массовой отмены бронирований в связи с новыми правилами заселения. Наоборот, туристы готовы делать ПЦР-тесты, приезжая на курорт и вакцинироваться. В центре города у исторического здания морвокзала открыли новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он находится как раз по дороге на главный городской пляж и рассчитан на отдыхающих.