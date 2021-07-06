День после апокалипсиса: как выглядит самый пострадавший район Краснодарского края после наводнения

Как выглядит самый пострадавший район Краснодарского края после наводнения. Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

Эти страшные кадры природной стихии - теперь в истории. В ночь на 6 июля 2021 года реки сразу в нескольких районах Краснодарского края вышли из берегов и в одночасье захватили дачные участки и жилые дома. Сотни пострадавших, в чьих строениях сейчас муляка. «Комсомолка» побывала в населенных пунктах, которые не пощадила стихия.

Горячий Ключ после адского ливня ушел под воду. Больше всего пострадала небольшая станица Пятигорская. Стихия "не оставила" на ней живого места.

Масштабы катастрофы видны почти на каждой улице - поваленные деревья, утопленные машины. Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

Поток ворвался в дома, унося за собой людей, домашних животных, скот, автомобили. Люди забирались на крыши, деревья, сараи - пытались спастись от стихии.

Вода зашла во дворы жилых домов. Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

Десятки людей сейчас толпятся у своих домов. Большинство из них - жильцы тех самых построек, до которых добрался паводок.

Возвращаясь в свои дома, люди находят обвалившиеся стены, вездесущую плесень и черную землю. Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

Возвращаясь в свои дома, люди находят обвалившиеся стены, вездесущую плесень и черную землю. Это все, что оставляет после себя вода. Реальность произошедшего они осознают, но с трудом.

- В грязи все: и техника, и мебель, даже одежда... - сквозь слезы говорят пострадавшие от потопа люди. - Отмывать смысла нет - ничего не пригодно для использования. Считай, пропало!

Вода сносила постройки как спичечные коробки. Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

Те же, кто потерял во время потопа все, сейчас стоят со слезами на глазах. Люди просят их не фотографировать, хотят остаться наедине со своим горем.

Масштабы катастрофы видны почти на каждой улице - поваленные деревья, утопленные машины.

Не смогли устоять перед непогодой и металлические ограждения. Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

За минувшие сутки в Горячем Ключе выпало 81 мм осадков. Самый высокий уровень воды в Псекупсе был зарегистрирован в 4 утра + 590 см.

Пока о возвращении к прежней жизни говорить еще рано. В связи с подтоплением территорий в районе отключили свет и воду. Спасатели помогают городу и близлежащим населенным пунктам восстановиться.

В связи с подтоплением территорий в районе отключили свет и воду. Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

Сейчас пострадавшие пытаются найти себе временное жилье. Кто-то размещается в гостинице, кто-то – у своих родных и друзей. Приютить у себя пострадавших готовы и совершенно не знакомые люди. Кубанцы земляков в беде не бросают.

Между тем, штормовое предупреждение продлили до 8 июля.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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