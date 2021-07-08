Пять причин отдохнуть в Красной Поляне этим летом

Фото: пресс-службы курорта «Красная Поляна»

В этом сезоне Сочи лидирует по числу туристов. Даже июльская непогода этому не помешала. В городе прошли дожди, выглянуло солнце и снова наблюдается небывалый ажиотаж на пляжах, число гостей растет с каждым днем. На сегодня их уже более 200 тысяч. Но отдых на побережье отличается от времяпровождения в Горном кластере, прежде всего, разнообразием экскурсий к местным рекреационным объектам. Выяснили, какие пять главных преимуществ получают туристы, которые решили провести отпуск на одном из горных курортов Сочи.

Фото: пресс-службы курорта «Красная Поляна»

В центре Сочи сейчас проводятся санитарная обработка улиц, очищенных от ила после подтопления домовладений для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности курорта.

Фото: пресс-службы курорта «Красная Поляна»

- Непогода не повлияла на количество отдыхающих на курорте. Загрузка средств размещения в среднем составляет 90%, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Сочи.

Несмотря на то, что действие штормового предупреждения в Краснодарском крае еще продолжает действовать, синоптики сообщают о благоприятных погодных условиях в районе Сочи.

Фото: пресс-службы курорта «Роза Хутор»

А как повлияла стихия на Горный кластер?

- Непогода на побережье Сочи не отразилась на отдыхе гостей в горах. Инфраструктура Курорта Красная Поляна не пострадала, и отели продолжают принимать гостей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе курорта «Красная Поляна». - В горах установилась ясная, солнечная погода.

Фото: пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Одно из любимых развлечений туристов – подъем по канатной дороге к горным вершинам, водопадам и панорамным площадкам. Курорты привлекают гостей прогулками по экотропам и альпийским лугам и парками развлечений.

Красная Поляна продолжает расширять список активностей программы «100 развлечений курорта» по направлению «Отдых с детьми».

Этим летом новый верёвочный парк открылся на высоте 900 м над уровнем моря. Пять новых маршрутов и четыре аттракциона находятся в лесу, на высоте от 1,5 до 13 метров над землей.

Фото: пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Любителей активного отдыха восхищают горные пейзажи и нетронутая природа. Здесь встречается свыше 1650 видов редких растений, более 180 видов животных, которые занесены в списки Красных Книг.

Причем, каждый пятый вид флоры и фауны является эндемиком, то есть больше нигде в мире не встречается. Например, на склоне хребта Аибга в районе нижней станции канатной дороги «Эдельвейс» обнаружено массовое цветение удивительно по красоте, краснокнижной лилии Кессельринга.

Фото: пресс-службы курорта «Роза Хутор»

- Летом на высотах от 1700 до 2200 метров над уровнем моря распускаются сон-трава или прострел золотистый, ветренница луговая или анемона кавказская и водосбор олимпийский. В сентябре обычно начинается цветение еще одного краснокнижного растения – безвременника великолепного, - рассказал главный эколог курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Фото: пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Он напомнил, что главный природный закон гор – это высотная поясность. Чем выше подъем в горы, тем становится холоднее, выпадает больше осадков, меняется состав животного мира и растительных поясов. На отметке 1800 метров можно наблюдать, криволесье и субальпийские луга. На высоте 1800-2000 метров над уровнем моря начинается другой ландшафт – заросли кустарников и высокотравные луга, а выше 2000 метров – альпийские луга.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%. Мы уже подробно рассказывали о плюсах и минусах отдыха в курортных поселках Сочи.