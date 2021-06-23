Пять причин отдохнуть в Лазаревском этим летом

Лето. Лазаревское Фото: Виктор КЛЮШКИН

В этом сезоне Сочи – курорт-лидер по числу туристов . В городе наблюдается небывалый ажиотаж, и число гостей растет с каждым днем. На сегодня их уже около 200 тысяч. На все лето отели уже забронированы на 90%. Но отдых и центре и Адлере отличается от времяпровождения в Лазаревском районе прежде всего разнообразием экскурсий к местным рекреационным объектам. Выяснили, какие пять главных преимуществ получают отдыхающие, которые решили провести отпуск в самом северном районе Сочи.

Лазаревское Фото: Виктор КЛЮШКИН

Первая причина отдохнуть в Лазаревском – это удивительное сочетание сразу двух природных факторов: море и горы. То есть, у курортников есть возможность не только позагорать на пляже, но и отправиться на экскурсию на природные объекты Сочинского национального парка, территория которого охватывает практически весь Лазаревский район.

Туристы в Лазаревском Фото: Виктор КЛЮШКИН

Это настоящее раздолье для любителей природы. Здесь расположены самые красивые в Сочи скалы, водопады и ущелья: Свирское и Крабовое, Берендеево царство и «33 водопада». Именно здесь расположен самый загадочный Волконский дольмен.

Развал Фото: Виктор КЛЮШКИН

Первая причина тесно связана со второй: разнообразие объектов показа – природных и исторических достопримечательностей в Лазаревском районе. На курорте для отдыхающих доступны около 100 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных и других объектов показа.

Лето в Лазаревском Фото: Виктор КЛЮШКИН

- В ближайшие три года мы видим приоритетной задачей - развитие природного туризма, которая реализуется в сотрудничестве с Сочинским национальным парком и Кавказским биосферным заповедником. В частности, предполагается проработка нового туристического кольца с расширением сети пеших маршрутов в горах, протяженностью 40 км, на котором будут обустроены шесть глэмпингов и палаточных лагерей, - пояснили в Департаменте курортов и туризма администрации Сочи.

Пляжный отдых Фото: Виктор КЛЮШКИН

Существующие маршруты охраняемых природных территорий будут дополнительно оборудованы навигацией, местами отдыха на видовых площадках и всей необходимой инфраструктурой для отдыха на природе. Планируется установить стенды с информацией об истории, флоре и фауне.

Все для туристов Фото: Виктор КЛЮШКИН

Третье преимущество – в Лазаревском развиты разные виды туризма: от делового до гастрономического. Около пяти лет назад на курорте насчитывалось всего 10 объектов сельского туризма. Сейчас их количество увеличилось почти вдвое. Гордость района – экскурсии с дегустацией в хозяйства, где производят знаменитый адыгейский сыр и самый северный в России чай.

Место под солнцем Фото: Виктор КЛЮШКИН

– Агротуризм – одно из стратегических направлений нашего города и региона в целом. Здесь для туристов безусловным лидером являются гастрономические путешествия. Гости приезжают на наши сельские объекты, чтобы попробовать определенные блюда и продукты, больше узнать об особенностях их приготовления, – отметили в департаменте.

Побережье Фото: Виктор КЛЮШКИН

Четвертая немаловажная причина - жители России могут получить скидку на отдых в Лазаревском. Здесь, как и во всем Сочи, действует программа Туристического кешбэка от Ростуризма, по условиям которой туристы могут сэкономить, вернув до 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. В нынешнем сезоне специальные предложения по отдыху в Сочи предлагают 22 санатория, порядка 100 отелей и 12 туроператорских компаний.

Место прогулки Фото: Виктор КЛЮШКИН

Специальные программы реабилитации для гостей и жителей города разработали 24 здравницы курорта. В них включены ингаляции, сухие углекислые ванны, озонотерапия, общие ванны, души, ручной массаж и другие процедуры. Продолжительность курса лечения – 14 дней.

Пятым преимуществом Лазаревского можно считать маленькие курортные рынки, где продаются самые свежие местные фрукты и овощи. Их выращивают местные жители на своих небольших участках. Надо сказать, что из всех четырех районов Лазаревский – самый сельскохозяйственный.

Поселок Дагомыс славится своими самыми ароматными персиками, Разбитый Котел – малиной, Солохаул – чаем.

Начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» подробно рассказывала о плюсах и минусах отдыха в курортных поселках Сочи.