Повторная вакцинация в Краснодарском крае 2021: кому нужна, как и где сделать прививку

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Повторная вакцинация в Краснодарском крае 2021 уже стартовала. Она нужна, когда у человека резко падает количество антител. Чаще всего это случается спустя год после вакцинации. Тогда у человека появляется высокий риск заболеть.

Повторная вакцинация в Краснодарском крае 2021 нужна людям с малым количеством антител. Определить содержание белка в крови можно с помощью теста. Они делаются во всех клинических лабораториях Краснодара. Стоимость анализа составляет в среднем 1000 рублей.

Кому нужна повторная вакцинация в Краснодарском крае 2021?

По статистике, она необходима людям, которые давно переболели коронавирусом или сделали прививку от инфекции около года назад.

- В нашей стране ревакцинация уже активно ведется. Необходимо только проконсультироваться с врачом-терапевтом. И, конечно, знать о наличии иммунитета к коронавирусу, – рассказал «КП» – Кубань» врач-инфекционист Игорь Люлин.

Считается, что иммунитет появляется, если человек ощущает хотя бы небольшое недомогание после вакцины. Например, повышение температуры тела, боль в мышцах, слабость. Если ничего не было, пациенту лучше сдать тест на антитела.

Повторная вакцинация от коронавируса в Краснодарском крае 2021 уже началась. Точное количество людей, привитых повторно, еще неизвестно. Но эта цифра растет каждый день.

Где сделать повторную вакцинацию от коронавируса в Краснодарском крае 2021?

Здесь все просто. Никаких новых прививочных пунктов для повторной вакцинации от коронавируса не появилось.

- Нужно только захватить с собой сертификат о первичной прививке, – уточнил врач.

Получить повторную прививку от коронавируса в Краснодарском крае 2021 можно во всех пунктах вакцинации. На Кубани их больше 400.

Считается, что во время ревакцинации лучше менять вакцину. Так надежнее, считают медики.

Повторная вакцинация в Краснодарском крае 2021 уже идет полным ходом. Узнать подробнее об этом можно на сайте регионального минздрава.