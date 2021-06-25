Обязательная вакцинация для туристов в Сочи: без прививки никуда

Фото: sochi.ru.

Обязательная вакцинация для туристов в Сочи – это новое правило введено по решению главы региона Вениамина Кондратьева. Теперь на курорте нельзя будет заселиться без справки о прививки от COVID-19. Такая мера стала вынужденной из-за обострения заболеваемости коронавирусом.

– Последние две недели мы видим рост заболеваемости. Сегодня впервые с конца марта выявили более 120 случаев. Самый эффективный способ справиться с угрозой – сформировать коллективный иммунитет, – сказал Вениамин Кондратьев.

Темпы вакцинации в регионе не уровне, но фиксируется все больше завозных случаев. Поэтому с 1 июля базы размещения Сочи будут принимать отдыхающих только с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 72 часа до поездки. Но самый надежный вариант - сертификат о вакцинации.

С 1 августа в отелях и пансионатах смогут заселяться только вакцинированные туристы. Исключение – отдыхающие с противопоказаниями к прививке. Им необходимо будет привезти документ о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест.

Отдыхающим до 18 лет справки о вакцинации не понадобятся, на детские лагеря и медучреждения новые эти требования не распространяются.

Сегодня в Сочи проводят отпуск около 200 тысяч туристов. Здравницы курорта заполнены на 88 процентов, некоторые крупные предприятия туриндустрии – на все 100%. За сутки в среденм в на курорт приезжают 5 тысяч гостей.

– Мы всецело поддерживаем решение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В Сочи уже отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Нельзя допустить очагов заражения и как следствие – очередного локдауна. Мы обязаны сохранить не только курортный сезон и экономику города, но в первую очередь жизнь и здоровье как сочинцев, так и многочисленных отдыхающих, – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

В Сочи работают три ковидных госпиталя. Их общая коечная емкость составляет 670 мест. До конца дня на курорте начнет работу еще один госпиталь, задействованный в пик заболеваемости в прошлом году, – на базе Центра охраны материнства и детства.

В ближайшее время возобновит прием больных пятое отделение, что позволит нарастить общую коечную емкость до 850 мест.

В Сочи продолжается массовая вакцинация жителей: за последние три дня число прививочных пунктов вакцинации увеличено на десять. Их на курорте теперь 26, в том числе три -передвижных. Модульный прививочный пункт разворачивается в центре города силами муниципальной службы спасения.

В Сочи вакцинируют свыше 1 тысячи человек в день и готовы увеличить это количество в два раза. По договоренности с краевым министерством здравоохранения поставки вакцины на курорт будут увеличены.

Как сообщалось ранее, «КП» – Кубань» выяснила, какие ограничения действуют в Краснодарском крае из-за коронавируса.