Куда улететь из Краснодара за границу: авиабилеты, города и страны Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ковидные ограничения сковали россиян по рукам и ногам. У людей сгорели сотни тысяч путевок за границу. Только весной полмиллиона человек не долетели до Турции – Россия прекратила авиасообщения со страной.

Поэтому запрос – куда улететь из Краснодара за границу – все чаще мелькал в поиске. Ковидные ограничения никак не сказались на Кипре. Горящие туры на остров продавали с начала весны.

Из аэропорта Краснодара до Ларнаки рукой подать – всего два часа на самолете. Поэтому проблем с отдыхом за рубежом у жителей Кубани не было.

Только сейчас авиабилеты за границу стали дешевле. Спрос остался на прежнем уровне – зато предложение выросло.

Открытые страны для путешествий уже не ограничиваются парой курортов. Поэтому вопрос, куда улететь из Краснодара за границу, стоит не так остро, как месяц назад.

«КП» – Кубань» выяснила, куда улететь из Краснодара за границу, и какие города и страны готовы принять жителей Кубани.

Страна: Египет

Город: Каир

Когда: каждую среду

Самолет: Boeing 767-300

Страна: Египет

Город: Хургада

Когда: каждый понедельник

Самолет: Superjet 100

Страна: Кипр

Город: Ларнака

Когда: каждый день

Самолет: Airbus A320 и A321, Boeing 737-800, Boeing 757, Superjet 100

Страна: Киргизия

Город: Ош

Когда: каждый четверг

Самолет: Airbus A321

Страна: Армения

Город: Ереван

Когда: каждую субботу

Самолет: Airbus A321

Страна: Казахстан

Город: Актау

Когда: каждый четверг

Самолет: Bombardier CRJ-200

Страна: Турция

Город: Анталья

Когда: ежедневно

Самолет: Boeing 757, Boeing 737, Airbus А-321

Страна: Турция

Город: Бодум

Когда: каждый понедельник и четверг

Самолет: Boeing 737

Страна: Турция

Город: Даламан

Когда: каждый понедельник

Самолет: Boeing 737

Страна: Турция

Город: Стамбул

Когда: каждый день

Самолет: Boeing 737-800, Airbus A319

Страна: Ливан

Город: Бейрут

Когда: каждый четверг

Самолет: Bombardier CRJ-200

Страна: Сербия

Город: Белград

Когда: каждый понедельник, четверг и субботу

Самолет: Airbus A321

Страна: ОАЭ

Город: Дубай

Когда: каждый понедельник, пятницу и субботу

Самолет: Boeing 737

Страна: Германия

Город: Дюссельдорф

Когда: каждый понедельник и пятницу

Самолет: Airbus A320

Страна: Молдова

Город: Кишинев

Когда: каждый вторник и субботу

Самолет: Airbus A320

Страна: Беларусь

Город: Минск

Когда: каждый день

Самолет: Embraer 175

Страна: Китай

Город: Санья

Когда: каждую среду

Самолет: Boeing 767-300

Страна: Узбекистан

Город: Ташкент

Когда: каждый вторник, среду, пятницу и субботу

Самолет: Boeing 757, Airbus A320

Страна: Таджикистан

Город: Худжанд

Когда: каждый понедельник, четверг и воскресенье

Самолет: Airbus A320

Страна: Таджикистан

Город: Душанбе

Когда: каждый вторник, среду и воскресенье

Самолет: Boeing 737-800, Airbus A320 и A321