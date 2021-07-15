Куда улететь из Краснодара за границу: авиабилеты, города и страны
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Ковидные ограничения сковали россиян по рукам и ногам. У людей сгорели сотни тысяч путевок за границу. Только весной полмиллиона человек не долетели до Турции – Россия прекратила авиасообщения со страной.
Поэтому запрос – куда улететь из Краснодара за границу – все чаще мелькал в поиске. Ковидные ограничения никак не сказались на Кипре. Горящие туры на остров продавали с начала весны.
Из аэропорта Краснодара до Ларнаки рукой подать – всего два часа на самолете. Поэтому проблем с отдыхом за рубежом у жителей Кубани не было.
Только сейчас авиабилеты за границу стали дешевле. Спрос остался на прежнем уровне – зато предложение выросло.
Открытые страны для путешествий уже не ограничиваются парой курортов. Поэтому вопрос, куда улететь из Краснодара за границу, стоит не так остро, как месяц назад.
«КП» – Кубань» выяснила, куда улететь из Краснодара за границу, и какие города и страны готовы принять жителей Кубани.
Страна: Египет
Город: Каир
Когда: каждую среду
Самолет: Boeing 767-300
Страна: Египет
Город: Хургада
Когда: каждый понедельник
Самолет: Superjet 100
Страна: Кипр
Город: Ларнака
Когда: каждый день
Самолет: Airbus A320 и A321, Boeing 737-800, Boeing 757, Superjet 100
Страна: Киргизия
Город: Ош
Когда: каждый четверг
Самолет: Airbus A321
Страна: Армения
Город: Ереван
Когда: каждую субботу
Самолет: Airbus A321
Страна: Казахстан
Город: Актау
Когда: каждый четверг
Самолет: Bombardier CRJ-200
Страна: Турция
Город: Анталья
Когда: ежедневно
Самолет: Boeing 757, Boeing 737, Airbus А-321
Страна: Турция
Город: Бодум
Когда: каждый понедельник и четверг
Самолет: Boeing 737
Страна: Турция
Город: Даламан
Когда: каждый понедельник
Самолет: Boeing 737
Страна: Турция
Город: Стамбул
Когда: каждый день
Самолет: Boeing 737-800, Airbus A319
Страна: Ливан
Город: Бейрут
Когда: каждый четверг
Самолет: Bombardier CRJ-200
Страна: Сербия
Город: Белград
Когда: каждый понедельник, четверг и субботу
Самолет: Airbus A321
Страна: ОАЭ
Город: Дубай
Когда: каждый понедельник, пятницу и субботу
Самолет: Boeing 737
Страна: Германия
Город: Дюссельдорф
Когда: каждый понедельник и пятницу
Самолет: Airbus A320
Страна: Молдова
Город: Кишинев
Когда: каждый вторник и субботу
Самолет: Airbus A320
Страна: Беларусь
Город: Минск
Когда: каждый день
Самолет: Embraer 175
Страна: Китай
Город: Санья
Когда: каждую среду
Самолет: Boeing 767-300
Страна: Узбекистан
Город: Ташкент
Когда: каждый вторник, среду, пятницу и субботу
Самолет: Boeing 757, Airbus A320
Страна: Таджикистан
Город: Худжанд
Когда: каждый понедельник, четверг и воскресенье
Самолет: Airbus A320
Страна: Таджикистан
Город: Душанбе
Когда: каждый вторник, среду и воскресенье
Самолет: Boeing 737-800, Airbus A320 и A321