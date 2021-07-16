Остались без еды и надеялись на чудо: Как нашли школьников, которые ушли в поход и пропали в Сочи

Фото: ЮРПСО

Четыре дня продолжались поиски двух школьников, которые загадочно пропали в горах Сочи. Ребята пошли в поход в начале недели. Они приехали на курорт из Нижнего Новгорода.

Только загорать на переполненных пляжах Сочи парни не захотели и махнули в горы. Когда юноши не вернулись домой, родители забеспокоились. Они сразу же набрали спасателей, которые развернули поиски.

Школьники должны были вернуться домой вечером 13 июня. В районе пяти часов вечера они последний раз вышли на связь и пропали. Перед исчезновением ребята рассказали, что поднялись на вершину 1550 метров над уровнем моря. Это была последняя точка в маршруте ребят.

Фото: ЮРПСО

После покорения вершины школьники собирались спускаться. Только о точном маршруте они не сказали никому: ни родителям, ни МЧС.

Известно было, что парни планировали уложиться в один день. С собой они не взяли ничего: ни палатки, ни фонарики, ни теплые вещи. Даже запас еды у юношей был на сутки.

Спасатели искали юношей и на земле, и с воздуха. Только три дня поиска результатов не дали. Поисковая группа нашла следы обуви. Внешне они напоминала кроссовки ребят. Только затем следы терялись.

В пятницу утром спасатели продолжили операцию, а я в 9 часов утра нашли первого школьника. Он сам вышел к лагерю поисковой группы.

Фото: ЮРПСО

Во время спуска его друг сломал ногу. Продолжать поход ребята не могли. Но и бросать товарища в беде школьник не стал. Вместе они ждали помощи спасателей.

О том, что началась поисковая операция, ребята узнали в среду. Они сидели в лесу и услышали звук вертолета, который пролетал над ними. Но из-за густой растительности в этом месте ребят не было видно.

Тогда юноши решили, что пора искать спасателей самим. Вместе они идти не могли и разделились. Один юношу остался ждать помощи у верховья реки Ушхо, а второй рванул к спасателям. Он рассказал им о локации друга.

Фото: ЮРПСО

- К травмированному туристу сразу же выдвинулись спасатели, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спустя час школьника нашли. Юноше требовался срочный осмотр врачей.

- Сейчас его транспортируют для оказания неотложной помощи, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Поиски ребята продолжились четверо суток. За это время спасатели исследовали десятки километров горных хребтов.