Фото: ЮРПСО

В Сочи нашли второго школьника, который ушел в поход на гору Сахарную и пропал. Его эвакуируют авиацией.

- Сейчас его транспортируют для оказания неотложной помощи, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сегодня утром в Сочи нашли первого школьника, который пропал во время похода на гору Сахарную. 16-летний юноша из Нижнего Новгорода сам вышел к спасателям. Он рассказал, что во время похода его друг повредил ногу. Из-за этого они не смогли спуститься с горы вовремя.

Накануне они услышали звук вертолета, пролетающего над ними. Так ребята поняли, что спасатели занялись их поиском. Вместе выйти к ним они не смогли: один школьник просто не мог ходить.

Чтобы не терять время, ребята решили разделиться. Один юноша отправился к спасателям и рассказал о локации друга.

- Он сообщил локацию своего друга – верховья реки Ушхо. Сейчас к травмированному туристу выдвинулись спасатели, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сейчас спасатели транспортируют второго пострадавшего с помощью вертолета.