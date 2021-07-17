Прогноз погоды в Краснодаре на август 2021: опасная египетская жара раскалит краевой центр Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогноз погоды в Краснодаре на август 2021 всю неделю волнует горожан. Из-за аномальной жары, которая установилась на Кубани, люди вынуждены сидеть дома. Такую рекомендацию дало МЧС России по Краснодарскому краю.

Опасная египетская жара пришла в регион неожиданно. За пару дней мегаполис превратился в раскаленный котел. Воздух прогрелся до плюс 40 градусов. Такого пекла в краевом центре не было уже давно.

Прогноз погоды в Краснодаре на август 2021 не обещает существенных изменений. Во всяком случае, синоптики пока осторожны в прогнозах.

Опасная жара раскалит краевой центр уже в начале августа. Тогда воздух в городе прогреется до плюс 32-34 градусов. Ожидается безоблачная погода. Спасаться от солнечных лучей придется в тени деревьев. Такую рекомендацию дают сотрудники МЧС.

Прогноз погоды в Краснодаре на август 2021 обещает дожди.

- 3, 7, 8 и 9 числа ожидаются ливни и понижением температуры до 29 градусов, – говорят метеорологи.

Самым холодным днем месяца станет десятое августа. Впервые за две недели температура воздух опустится до плюс 29 градусов. Затем на Кубань вернется жара и пекло.

Прогноз погоды в Краснодаре на август 2021 давно не был таким жарким. Только в июле краевой центр побил несколько температурных рекордов. Так во вторник, 13 июля, воздух прогрелся до 38 градусов. Так жарко в Краснодаре не было с 1980 года!

Прогноз погоды в Краснодаре на август 2021 не обещает новых рекордов. Но жарко будет точно.

- Ближе к середине месяца средняя температура воздух в краевом центре составит 35-37 градусов, – говорят метеорологи.

По словам синоптиков, египетская жара продержится на Кубани как минимум до конца месяца. Чтобы легче переживать пекло, эксперты советуют пить больше воды и избегать физических нагрузок на открытом воздухе.