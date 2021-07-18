Сидите в номерах, пекло на улице: в Сочи туристов попросили не ходить на пляжи в сорокоградусную жару

Тем временем на пляжах Сочи все равно аншлаг Фото: Виктор КЛЮШКИН

Пока москвичи изнывают от жары в 35 градусов, на российском побережье - раскалённый котёл. В Сочи столбики термометров подпрыгнули до отметок в 40 градусов. И это - в тени. На солнце - ещё больше. Причём такие температуры будут стоять как минимум неделю. На курорте даже попросили туристов не ходить по городу в самую жару, а переждать пекло в номерах отелей.

Тем временем температура воды в Черном море стала выше 26 градусов Фото: Виктор КЛЮШКИН

-Жителям и гостям курорта по возможности лучше ограничить пребывание на открытом солнце в период с 11 до 17 часов, - попросили в мэрии Сочи. - А людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуем все же не выходить на улицу. Но если такая необходимость появится, обязательно нужно надеть панаму, иметь при себе воду и лекарства.

Ни ураган, ни сорокаградусная жара туристов не останавливает Фото: Виктор КЛЮШКИН

Советуют туристам и чаще принимать водные процедуры - купаться в душе или бассейнах, а на пляж выходить либо с утра, либо после четырёх часов дня, когда солнце не такое опасное.

-На нашем курорте сейчас отдыхают почти 200 тысяч туристов, отели загружены на 86 процентов. Мест в пятизвёздочных отелях почти не осталось, но ещё можно найти номер в гостинице три звезды или на базе отдыха, - объясняют в мэрии Сочи. - Кстати, почти в каждой гостинице есть кондиционеры, многие оборудованы и бассейнами. Под Сплит-системой проще переждать жару. Практически на всех наших пляжах есть зонты от солнца и специальные навесы. На некоторых прибрежных зонах установлены и беседки, в которых можно скрыться от зноя.

Правда, чтобы переждать жару в беседке, придётся отдать 1500 рублей в день, зонт обойдётся в 300-500 рублей. Есть на курорте и качели с навесом, за них просят до 800 рублей за день или 150 - в час.

Очереди за зонтиками не заканчиваются Фото: Виктор КЛЮШКИН

Несмотря на цены, зонты быстро разбирают. Практически нет и свободных беседок, некоторых даже бронируют их на несколько дней вперёд. Пляжи в Сочи забиты отдыхающими, по вечерам, когда солнце не такое яркое, народу тут - как оливок в банке.

Кстати, появился на курорте и первый в России пляж, свободный от коронавируса. Попасть на него можно только со справкой о вакцинации, либо с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19. Находится пляж в Хостинском районе курорта, и относится он к территории отеля «Лазурная».

А вот так пляжи выглядят в Лоо Фото: Виктор КЛЮШКИН

– Это наш пилотный проект, который, мы рассчитываем, получит положительный отклик у туристов и местных жителей, – сказала заместитель главы Сочи Инна Петухова. - На пляже есть зонты, лежаки. А вот детям в сопровождении взрослых справки никакие не требуются.

Правда, вход на этот пляж платный - 1500 рублей за день. Загорать на нем бесплатно могут только постояльцы отеля.

-В эту сумму входят лежаки, зонты и полотенца, - рассказали в гостинице. - Пляж открыт до 22:00, но купаться в море можно до восьми вечера.

Однако есть и хорошие новости. На черноморских курортах вода полностью очистилась после подтоплений Фото: Виктор КЛЮШКИН

А вот прохладнее в Сочи, судя по прогнозам синоптиков, станет еще нескоро. Конец июля и август обещают быть очень жаркими. Поэтому с собой на курорте непременно стоит захватить огромный тюбик солнцезащитного крема и не забыть панаму.

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