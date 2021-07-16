Как оливки в банке: что происходит на пляжах Сочи в разгар сезона

Пляжи Сочи и его окрестностей полны отдыхающими Фото: Виктор КЛЮШКИН

Курортный сезон, начинавшийся так осторожно из-за пандемии, погоды и прочих неурядиц, уже в разгаре. В новых реалиях, требующих от туристов большей сознательности, теперь живут и отечественные здравницы. Кроме привычных вещей, с собой в отпуск теперь нужно захватить несколько (или один) важных документов, что коронавирус вам не грозит.

Море сейчас в приоритете Фото: Виктор КЛЮШКИН

Туроператоры заявили о серьезном спаде интереса к Черноморскому берегу среди россиян.

А "Комсомолка" решила проверить так ли это на самом деле, пройдясь по сочинским пляжам.

Тень от зонтика тоже можно купить Фото: Виктор КЛЮШКИН

На курорте течет ленивая жизнь. Туристы голосуют не в пользу достопримечательностей, коих в городе тоже немало. Все внимание приковано к морю.

- Вчера приехали. Конечно все время сейчас мы проводим на побережье. Калачом не заманишь в город, - улыбается девушка с солнцезащитным кремом в руке.

Пляжи полны народу Фото: Виктор КЛЮШКИН

Чтобы прихвастнуть потом перед друзьями бронзовым южным загаром, кто-то лежит на гальке в позе звезды, а кто-то наоборот - получает солнечную энергию стоя.

- Это модная тенденция - загорать стоя, навеянная пандемией, - смеется мужчина на лежаке. - Видите, мест свободных не так много, а за время ограничений мы все немного полюбили больше свободного пространства. Это создает иллюзию безопасности. Поэтому кое-кто вообще не ложится на пляже.

Туристы любят загорать на своем Фото: Виктор КЛЮШКИН

Но, к слову, продиктовано это может быть вовсе не этим, а простой экономией. На пляже в Лоо аренда лежака с утра и до вечера будет стоить 300 рублей. За пользование качелями нужно будет заплатить почти 600 рублей в день.

- Я не беру лежак не потому, что денег жалко. Просто на своем коврике уютнее. Да и так откровенно прохладнее, - возражает еще одна туристка из Челябинска.

В городе течет ленивая жизнь Фото: Виктор КЛЮШКИН

Не очень ходовой товар здесь и тень от зонтика. Цена на весь день - 150 рублей. Но русский турист из принципа не желает покупать то, что и так урвет бесплатно. Иногда торговля за тень приводит к ругани с персоналом.

И только на пляжах при отелях, особенно, если они пятизвездочные - тишь да благодать. И тень, и лежаки, и песок премиум-класса здесь покупают в придачу ко всем остальным благам цивилизации.

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