Елена Веснина вышла из декрета, чтобы вновь бороться за золото

Фото: из личного архива Елены Весниной.

Золотой триумф Елены Весниной на Олимпиаде в Рио в 2016 году праздновал не только родной Сочи, но и вся Россия. Тот матч по-настоящему пощекотал нервы болельщикам. Елена Веснина вместе с Екатериной Макаровой боролись за победу с девушками из Швейцарии Тимя Бачински и Мартиной Хингис.

Никогда прежде россияне не добирались до решающей стадии Олимпиад в парном разряде. Но наши девчонки в буквальном смысле переписали историю. Итоговый сет они закончили со счетом 6:4 - безоговорочная победа и первое золото в истории России.

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова вырвали победу у спортсменок из Швейцарии и завоевали олимпийское «золото» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2018 году Елена Веснина впервые стала мамой - на свет появилась девочка, которую назвали Елизаветой. Тогда мама теннисистки уверяла - сразу после родов дочь на корт не побежит, очень хочет насладиться материнством. Но в то же время о завершении карьеры речи и не шло.

Елена Веснина вместе с мамой Ириной Степановной. Фото: instagram.com/vesnushka86

И вот спустя два года декретный отпуск олимпийская чемпионка решила прервать ради... новой Олимпиады. Зимой 2020-го она начала активно тренироваться и возвращать форму. Елена уже сыграла несколько турниров, но Олимпийские игры в Токио станут третьим масштабным соревнованием после декрета. Но теннисистка уверяет, что в «обойму» уже вернулась. Тренировалась Елена, когда дочь спала либо брала ее с собой на занятия.

Елена с дочкой Лизой. Фото: instagram.com/vesnushka86

- Свое физическое состояние оцениваю хорошо, складывается ощущение, что перерыва в виде декрета и не было. Но нюансы, над которыми еще надо поработать, есть, - признается Елена. - Сейчас, безусловно, для меня каждая победа очень значима. Мне нужно было время, чтобы набрать форму. И как раз турнир в Уимблдоне очень этому поспособствовал.

Так что сейчас Елена полностью готова к битве за медаль. А она начнется уже с 24 июля.

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