Лысая гора: жители домов для пострадавших от наводнения в Крымске пожаловались на варварскую вырубку деревьев

Микрорайон стоит на возвышенности, но вокруг почти нет деревьев. Фото: администрация Крымского района

Микрорайон с жизнеутверждающим названием "Надежда"появился в Крымске 11 лет назад после наводнения, унесшего десятки жизней. В белоснежные девятиэтажки заселили семьи, оставшиеся без крова. Теперь за всем, что происходит в городе они наблюдают свысока - дома расположены на сопке. И большая вода этим многоэтажкам точно не угрожает.

Но у этих мест есть еще одна беда - подвижность почвы. Три года назад геологи "диагностировали" эту проблему, когда жители микрорайона заметили фонтаны грязи из земли.

- Мы обследовали местность. Здесь произошла активизация оползневых процессов. Связано это с тем, что микрорайон построен на оползневом склоне, - говорил осенью 2019 года «Комсомольской правде» доктор технических наук, директор государственного предприятия «Кубаньгеология» Сергей Величко.

Специалисты считают, что корни деревьев способны сдерживать активность почвы. Но их здесь почти нет.

А единственную зеленую полосу из тополей между трассой и жилым кварталом на днях спилили под корень. Здесь идет стройка водовода.

- У нас итак проблема с озеленением, а тут еще последние тополя срубают, - жалуются жители домов.

Районные власти на все ворчания отвечают, что пилить деревья пришлось ради масштабного проекта.

- Порубочные билеты на 36 деревьев были выданы Главным управлением строительства Краснодарского края в апреле 2020 года. Все тополя были выше 35 метров, их возраст – более 30 лет. Они представляли угрозу для автомобилистов: любой сильный ветер и старые деревья могли рухнуть на дорогу, - пояснили "КП" - Кубань" в администрации Крымского района. - Озеленение территории микрорайона «Надежда» от трассы до высоток в планы города не входит: корневая система деревьев может повредить новым проложенным трубам: существует так называемая «полоса отвода», где высаживать деревья запрещено.

А вот компенсацию за утраченные деревья в 726 тысяч рублей, по словам местных властей, как раз планируют потратить на озеленение города.

К слову, жители Краснодара, например, настояли на том, чтобы при строительстве новой трамвайной ветки, не пострадало ни одно дерево. Власти города вынуждены были выделить под это дело сроки и деньги. Но их никто не спилил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многоэтажки, где живут пострадавшие от наводнения в Крымске, могут «поплыть»

Ошибки проектирования микрорайона уже привели к мини-оползню (подробнее)