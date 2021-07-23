Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июля 2021 15:38

«Это светопреставление какое-то!»: в Сочи из-за сильнейшего ливня рухнула набережная и затопило десятки улиц

Но где-то выглянула радуга
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Половина улиц в Сочи сейчас выглядит так

Половина улиц в Сочи сейчас выглядит так

Власти Сочи предупреждали о надвигавшемся на курорт урагане еще неделю назад. И вот с 22 числа, как по будильнику, в городе началось светопреставление – смерчи, сильный ливень и ветер до 20 метров в секунду.

- Это какое-то светопреставление! - рассказывают друг другу многочисленные отдыхающие.

Сегодня в поселке Лазаревский рухнула часть набережной. Местные жители говорят, что такое здесь происходит каждый год, хотя последний ремонт здесь был в 2017 году. Тогда муниципалитет выделил на строительство волноотбойников 35 миллионов рублей, к сбору средств присоединились и бизнесмены. Предприниматели вложили в проект еще 20 миллионов. В итоге набережную сделали за 55 миллионов рублей, однако это никак не помогло от разрушений.

В Лоо рухнула набережная
Видео: "ЧП Сочи"

Помимо этой беды, в самом Сочи снова затопило половину улиц. Люди боятся выходить из домов и прячут свои машины.

В Сочи 23 июля затопило несколько улиц

Однако некоторые туристы все-таки умудряются выйти к пляжу в шторм и поймать на видео радугу или же потанцевать под дождем. Но напомним, что официально проход к берегу моря сейчас запрещен. В прошлом наводнении на курорте пострадали люди, один человек погиб от того, что на него рухнуло дерево.

В Сочи после шторма выглянула радуга
Видео: @oxana_smirnova

Этот природный апокалипсис должен закончиться уже 24 июля. По прогнозам синоптиков, в выходные на курорт снова вернется солнце, а ветер стихнет. Правда затишье будет недолгим, с понедельника в Сочи снова прогнозируют дожди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи из-за шторма закрыли все пляжи

Администрация города собрала экстренное собрание и приняла решение закрыть все пляжи на время шторма, а все городские службы перенести на усиленный режим (читать далее).

СочиОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ