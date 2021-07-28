Скрин видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На Кубани уволили руководителя отдела Роспотребнадзора, дома у которой было обнаружено 11 млн рублей. Женщину подозревают во взяточничестве. Об этом сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на заседании коллегии по подведению итогов работы органов прокуратуры края в первом полугодии.

- В результате прокурорского вмешательства в связи с утратой доверия уволен начальник отдела краевого Роспотребнадзора, в отношении нее сейчас осуществляется контроль за расходами, - сказал Сергей Табельский.

Напомним, что в управлении Роспотребнадзора на Кубани в марте проводились обыски по делу о взяточничестве. Фигурантом уголовного дела стала начальник одного из отделов краевого ведомства. По данным следствия, женщина в служебном кабинете получила взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации.

В ходе следствия выяснилось, что руководитель за денежное вознаграждение обещала не применять меры реагирования при проверке данного предприятия на предмет соблюдения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.

Во время обыска в квартире подозреваемой были обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более 11 миллионов рублей.

Люди в форме вошли в здание Роспотребнадзора Краснодарского края. Оперативники УФСБ организовали обыск в ведомстве. Из кабинетов выносили предметы и документы для следствия. По этой причине в Роспотребнадзоре сразу же закрыли двери для приема граждан – объявили внеплановый выходной. То, что мероприятия серьезные, было понятно по тому, что даже подход к ведомству был ограничен. Вход перекрыли, чтобы на время следственных действий никто посторонний не вошел в помещение, а также, наоборот, не покинул здание с важной «бумажкой». Возле ведомства во время операции дежурили сотрудники ДПС, они перекрыли одну полосу для движения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала, что известно о задержанной сотруднице Роспотребнадзора, у которой дома нашли 11 млн рублей. Ее поймали на взятке в 150 тысяч рублей. «КП» – Кубань» получила эксклюзивные кадры обысков в Роспотребнадзоре Краснодарского края.