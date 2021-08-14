За сутки на российские курорты вылилась годовая норма ливней: опасный циклон пошел дальше по стране

Фото: Андрей Маковозов

Последствия страшной непогоды Краснодарский край ощущает на себе уже третьи сутки. Мезоциклон, которому молва даже дала имя «Зарема», крушит все на своем пути. К проливным дождям, затопившим Анапу, Темрюкский и Крымский районы, добавился ураган. Скорость ветра уже предстоящей ночью может достичь 28 м/с. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Уходящий с территории Краснодарского края циклон принесет в некоторые районы сильный ветер. Так, на участке Черноморского побережья от Анапы до Геленджика ожидаются порывы вплоть до 28 м/с, - отметили в пресс-службе.

Фото: Андрей Маковозов

Об «опасной погоде», накрывшей регион, подробно рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с. Это близко к ураганному ветру. В Краснодарском крае вызывает тревогу опасность формирования смерчей над морем, - рассказал он.

Фото: Андрей Маковозов

По его словам, такой прогноз идеально подходит под оксюморон "хороший прогноз плохой погоды".

Фото: Андрей Маковозов

В региональном МЧС напомнили, что штормовое предупреждение в регионе продолжит действовать до 16 августа. Сильные дожди не прекратятся со всеми вытекающими из этого последствиями. Особенно тревожен прогноз по подъему уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок.

Фото: Андрей Маковозов

В Центре ФОБОС добавили, что активный циклон, танцующий «вальс» над акваторией Чёрного моря, принес в регион аномально сильные дожди. Количество выпавших осадков превышает 3-5 месячную норму августа в 3,5, а местами – в 9 раз.

Метеорологи считают, что за сутки в Анапе и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Подобное явление наблюдалось в регионе в 2002 году. Теперь рекорд 20-летней давности побит.

ЗВОНОК С РАДИО «КП»

В Эфире радио «Комсомольская правда» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, где сейчас можно купаться и загорать, а куда не стоит собирать чемоданы.

- Начнем с самого прекрасного места, куда можно спокойно ехать - это вся западная половина Крыма, - сказал в эфире радио «КП» синоптик. - Граница от Керчи до Феодосии - здесь мы дожди еще ожидаем. А все остальное – Бахчисарай, Центральный Крым, Джанкой, Симферополь, Севастополь, Саки - здесь прекрасная погода, солнце и без осадков. В то же время можно с уверенностью сказать, что не будет осадков – это Ялта, Алупка, Алушта. Да и море тут теплое - 27 градусов.

Синоптик посоветовал не ехать в ближайшие дни в Сочи и Абхазию.

- Здесь мы ожидаем дожди в воскресенье, понедельник и начала следующей неделе, - говорит Юрий Варакин. - Они связаны с очередной волной атмосферного фронта, который будет двигаться вдоль Грузии, Абхазии и практически будет захватывать территорию от Туапсе до Адлера. Достанется и Адыгее.

Прокомментировал синоптик и погоду в Геленджике и Новороссийске.

Анапу накрыла стихия

- В этих городах лило 12-13 августа. Причем, кто-то пугал, что здесь выпадет полугодовая норма осадков. Я профессионально докладываю - в Геленджике выпало меньше месячной нормы за 12-13-е. В Новороссийске основные осадки прошли, подтопило, - говорит Варакин. - Но не было шестимесячной нормы, там просто ливневка постоянно не справляется.

Рекордные осадки обрушились на Анапу, Керчь и Азовское побережье. Мезоциклон тут разгулялся не на шутку и затопил улицы, разрушил дороги. Но сейчас он уже ослабевает.

- Знаете, почему он мезоциклон? - спрашивает синоптик и тут же отвечает. - Потому что он маленький по размеру, но очень мощный и характерен достаточно сильными ливнями. И когда такой циклон формируется, он практически в радиусе буквально две-три сотни километров, но характеризуется очень высокой облачностью. До 14 километров.

А с учетом того, что летом мощные кучевые облака и циклон такой высоты - просто ядерная смесь.

- Поэтому в Темрюке выпало 180 мм осадков буквально за сутки - это четыре месячных нормы, - объясняет синоптик. - Потом циклон пошел на Анапу, и далее идет на южную часть Ростовской области – на Таганрог, Азов и сам Ростов-на-Дону. Поэтому жителям надо быть готовым, потому что ливневая канализация при осадках 30-50 миллиметров, а это даже в районе месячной нормы, она, как правило, не справляется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что действительно, несмотря на сокрушительную силу, «черноморский циклон» невелик. Но его энергии хватает, чтобы пройтись по большой территории ливнями и грозами

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