Новороссийск из-за потопа может лишиться урожая

Стихия повредила серьезно повредила виноградные грозди. Фото: instagram.com/v.v.tsyban

Непогода, бушевавшая в Новороссийске, доставила хлопот. После обильных ливней город-герой буквально ушел под воду. Затоплены улицы, повалены деревья, машины утонули. За ночь здесь выпала двухмесячная норма осадков – 97 мм.

- Подтопленными оказались порядка 80 домов, в их числе пять многоэтажек, – сообщал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

От наплыва стихии пострадали и пляжи. В Южной Озереевке до сих пор идет грязевой поток. Не лучше обстановка и в Дюрсо, где разбушевавшаяся река смыла часть пляжа. Восстановительные работы начнут, как только спадет уровень воды.

Фото: instagram.com/v.v.tsyban

Но самый болезненный удар получили огородники, чьи наделы подтопило. У некоторых садоводов полегла хрупкая рассада томатов без надежды на восстановление, погибли и прекрасные цветы. Правда, как говорит замглавы города Виктор Цыбань, разгул стихии сказался и на состоянии предприятий агропромышленного комплекса города.

- Все виноградники подмыты, во многих местах имеются заголения корневой системы, - объясняет Виктор Цыбань. - От избытка влаги виноград лопается, что, безусловно, отрицательно скажется на будущем урожае. Такое набухание и лопание приводит к загниванию ягод.

Фото: instagram.com/v.v.tsyban

По словам замглавы, это не только потеря качества урожая, но и объема. По предварительным подсчетам, аграрии готовятся к тому, что 20%, а в некоторых хозяйствах до 40% урожай погибнет.

- В некоторых садах повалены плодовые деревья, - добавляет Виктор Цыбань. - Также урожай косточковых, в основном сливы, сильно пострадал от дождей.

Животноводческие хозяйства, говорит заместитель главы Новороссийска, тоже переживают нелегкие дни - там пропали запасы сена, фермы из-за залпового ливня оказались подтоплены.

- Возможно, будет рассмотрен вопрос и выделении помощи пострадавшим предприятиям отрасли АПК Новороссийска, - уточняет Виктор Цыбань.

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