Прогноз погоды в Анапе на сентябрь 2021: тропический шторм нанесет новый удар по курорту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мощные ливни, грозы и ураган обрушились на Анапу в середине августа. За несколько часов курорт буквально ушел под воду. Бурные потоки воды уносили за собой машины, деревья и даже предметы интерьера уличных кафе. Столы и стулья находили и на побережье Черного моря. Туда их вынесли мощные потоки воды и грязи.

Неудивительно, что прогноз погоды в Анапе на сентябрь 2021 года волнует тысячи туристов. Россияне раскупили путевки на курорт еще несколько месяцев назад. Уже тогда эксперты говорили, что заполняемость отелей в бархатный сезон составит около 70-80%. Главное – чтобы Анапа успела вернуться к прежней жизни.

Сейчас на курорте действует режим ЧС. Он сохранится, пока специалисты полностью не восстановят пляжи и дороги. Мощные ливни разбили ключевые магистрали и набережную. Она неожиданно покрылась песком, который надуло с берега.

Прогноз погоды в Анапе на сентябрь 2021 года неутешителен. Тропический шторм нанесет новый удар по курорту. Мощные ливни зарядят на побережье Черного моря уже четвертого сентября. Они продлятся как минимум неделю. Вместе с дождливым циклоном на Юг России нагрянет похолодание. Температура воздуха опустится до плюс 25 градусов. Таких «холодов» на курорте не было уже несколько лет.

- Средняя температура воздуха не превысит 25-26 градусов, – говорят «КП» – Кубань» синоптики.

Прогноз погоды в Анапе на сентябрь 2021 года обещает, что распогодится на курорте ближе к концу месяца. Так, 24-го числа воздух прогреется до рекордных 32 градусов. Этот показатель станет самым высоким за месяц. Затем на курорт вернутся залповые ливни и грозы, а столбики термометров опустятся до прежних значений.

- 30 сентября температура воздуха не превысит 20 градусов, – заявляют метеорологи.

Такого холодного бархатного сезона не припомнят даже самые опытные туристы. Они посещают Анапу каждую весну и не помнят, чтобы на курорте было так холодно. Не исключено, что синоптики еще изменят прогноз. Так уже было в июле.